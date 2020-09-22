首例！蘇震清、陳超明、廖國棟遭續押　北院凌晨速件函詢立院

記者羅志華／台北報導

檢方偵辦國會收賄弊案，於21日起訴12名被告，台北法院開庭裁定，蘇震清、廖國棟、陳超明3名立委繼續羈押，但依憲法增修條文，需待立法院同意後，才能強制執行，暫將3人留置候審室，然而羈押裁定未生效、卻又限制人身自由，讓律師在庭上掀起議論，北院將於22日上午8時，送公文至立法院函請許可。

▲北院續押3立委惹議，將於22日上午8時函請立院許可強制執行。（圖／記者游宗樺攝）

這宗「史上最大立委收賄弊案」，創下台灣司法史上多項紀錄，而在檢方21日起訴後，法院裁定3名立委羈押禁見，但這項裁定，卻因立院已於18日開議，有了一段立院同意後才能執行的尷尬時間，此次承審審判長黃怡菁勇於挑戰這模糊地帶，不僅是台灣司法史上頭一遭，法庭座位區的律師也驚嘆，「這法官真的有想清楚嗎？」。

廖國棟委任律師表示，台北法院在裁定未執行下，暫將立委留在候審室的作法，不僅牴觸憲法限制人身自由，更使後續當事人的救濟、抗告期間、未來刑期折抵，都受到影響，認為應先讓立委離開法院，等立院同意後再強制執行，希望法院能慎重考慮。

台北法院為將爭議縮至最小，於22日凌晨4時許開庭結束後，便立即派法警送公文到立法院，但因現場保全無權收受，將改於22日早上8時前，再由法警親送公文。

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