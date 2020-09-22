去朋友家吃飯主動收碗盤「我是奇葩？」　大家狂看：你客人耶！

▲您到別人家吃飯會主動幫忙洗碗嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享去朋友家吃飯，他吃完主動收碗盤和菜，結果被朋友說「你是客人耶」，「我說，我去人家家作客都這樣啊，他家人跟他都看著我。是怎樣？我是奇葩是不是？」此文引發熱烈討論，大家有不同看法，也有人分享「一般去人家吃完飯的SOP」。

當事人21日在「爆怨公社」臉書社團表示，朋友當下對他說「很多朋友去家裡作客都吃完拍拍屁股」；他回了「家教問題」，結果朋友家人又佩服了一下。

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「我是不是太奇異了？難道你們去別人家都不幫人家洗碗的嗎？」原PO指出，他是知道哥哥的女友和姐姐的男友都是吃完走人，「可是我就是覺得怪，洗一下應該還好，吃完就走，我真的幹不來。你們呢？你們也是吃完就走？」

▼有網友認為，洗碗跟家教好不好完全沒關係。（圖／資料照）

對此，一名網友留言，「有些人會認為讓客人洗碗是很丟臉的事情，感覺是客人嫌他家髒，或是習慣不一樣，可能客人走之後又洗一遍；不過，收拾是基本的。」

也有人表示，「抱歉，我有不一樣想法，讓客人洗碗才沒家教吧，收碗就算了，洗碗我不會讓客人洗。我去朋友家作客也一樣，為什麼客人要洗碗？如果是熟到不行的好朋友或親人家，洗個碗或幫個忙還能說的過去。」

另一人說，「我覺得洗碗跟家教好不好完全沒關係欸，畢竟每個家庭的習慣都不一樣。像我家是完全不會讓客人動手，如果客人直接端著碗盤去洗，我會很傻眼，並不會覺得家教好，反而會有點困擾。」

一名網友留言，「一般來說SOP是吃完後，把自己碗筷拿到廚房放，接著阿姨會說『你放著就好了』，然後我就說『好，謝謝阿姨』，差不多就是這樣。」有人則表示，「我不喜歡別人進我的廚房（住在一起的除外），更不喜歡別人動我廚房的東西。」