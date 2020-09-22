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獨／台中小六童淪植物人獲判國賠　校長沉痛曝上訴理由

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▲台中市烏日國小學童淪為植物人獲判國賠，校方將提上訴，捍衛清白。（圖／張家銨提供）

▲台中市烏日國小學童淪為植物人獲判國賠，校方將提上訴，捍衛清白。（圖／張家銨提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日國小6年級楊姓學童4年前晨間運動後發病，搶救後竟成植物人，日前法院一審判決校方敗訴，必須國賠，引發外界爭議，22日是上訴日最後一天，校長沈俊達沉痛表示，校方認為一審尚有未查明事項，為了捍衛清白決定上訴。根據國賠計算，如果校方放棄上訴，以男童活到65歲為例，可獲近4千萬元賠償。

2016年10月20日，楊姓男童晨間運動後，回到教室立即昏倒，經校內急救及送醫，最後變成植物人，校長、導師、護理師及所有教職同仁都感到悲痛萬分，十分不捨。

家長2017年控告導師及護理師業務過失、重傷害告訴，經台中地檢署偵查終結，最後不起訴處分，家長不服，接連向高檢署提出再議，向台中地方法院聲請交付審判，都遭駁回，不得抗告，刑事部分，導師及護理師都沒有過失。

民事國賠部分，校方應支付家長362萬元及1百萬精神撫慰金，每月還要付4萬3千元給家長作為照顧費用，等到男童成年了，再多付2萬3千元，直到男童去世為止。

沈俊達表示，學校在事發後，每周都前往醫院或家中探視，直到被家長提告才作罷，多年來，學校一直都能體諒家長悲痛心情和承擔龐大照顧費用的辛苦，但是今天經和導師、護理師和律師等人討論下，認為一審判決仍有未查明事項，有待釐清，加上2名當事人強烈要求捍衛清白，因此決定上訴。

沈表示，所謂尚未釐清事項之一是指，依照學校SOP程序，學童發生意外後，是先由健康中心做初步處理，再視情況送119，但一審判決卻認為，學校應直接送119。

他最後呼籲家長，在司法尚未三審定讞前，大家好好坐下來談成立愛心基金會一事，接受外界捐助，協助減緩經濟壓力，他說他已接獲不少願意捐款的關懷電話。

據了解，校方如果放棄上訴，該名導師才20多歲，還是個充滿教育理念的年輕人，「怠忽職守」的罪名會跟著她一輩子，此外，相關人等日後也有可能被審計單位認定放棄應爭取真相權益，因而造成國家財政損失而遭到彈劾。

不過，若是校方放棄上訴，依民事國賠費用計算，若以領到法定的65歲退休年齡為例，家長可獲得近4千萬元的金額。

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