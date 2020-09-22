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外送哥抵達2分鐘傳訊「出來」　嫩嬰媽公審：來討債嗎！同行嗆停權

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▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO遇到神扯外送員！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

「外送很辛苦，所以就可以態度差嗎？」一名女網友剛產下寶寶，身子不方便外出買早餐，因此叫了Uber Eats外送，怎料卻遇到「討債外送員」，抵達不到2分鐘，拚命狂敲原PO家門之外，還傳訊「出來，我在二樓！」讓原PO氣得討拍，「花錢請你來討債的嗎？」

原PO在臉書《爆怨公社》森77表示，昨日外送員抵達家裡後，隨即傳了3句話「我已經抵達，出來，我在二樓！」見對方不耐煩的語氣，讓原PO也燃起無名火，「大哥...我是欠你錢嗎？出來是哪招？而且狂敲我家大門幹嘛？」

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原PO強調當時狀況，外送員抵達不到2分鐘，「（我）放下嫩嬰，走去門口不用時間嗎？叫個早餐而已，至於這樣嗎？我知道外送很辛苦，但能不能好好說話？」況且原PO查詢平台取餐流程，確實也有「外送人員有義務等候10分鐘」的流程，氣得她大罵，「不高興別做外送，不高興就去跟平台反映要收等候費」、「連基本的禮貌都沒有，態度這麼差，花錢請你來討債的嗎？」

▲▼外送員：出來，我在二樓！嫩嬰媽氣炸給負評（圖／翻攝爆怨公社）

▲外送員傳訊：出來，我在二樓！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，多數人也無法接受外送員的囂張口氣，「出來？是要打架嗎？」、「可能剛好遇到討債集團兼職」、「版大說的沒錯啊，工作自己選的，本就應該接受公司的規則，要公司或客人配合自己是哪招」、、「態度問題是見仁見智啦，可是那個『出來』就有點糟糕」、「沒帶過孩子的，不會懂媽媽的辛苦的」、「這是輸贏外送哥嗎」。

留言串中，連同行都看不下去，「身為前UE誠實外送員，個人建議不用猶豫直接負評下去，這態度真的母湯」、「我也是UE外送員，這沒啥好護航的，給他停權最好，少個人搶單」。

對此，有過來人建議，「打字的感覺確實不好，不過如果會因手邊有事需要等待或是臨時走不開，建議考慮刷卡並指定讓外送員放置哪個地方」、「我帶小孩，訂餐時都會備註在帶嬰兒，會比較慢，還好外送員都還蠻體諒的」。

▼網友氣刷一排負評！（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼外送員：出來，我在二樓！嫩嬰媽氣炸給負評（圖／翻攝爆怨公社）

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