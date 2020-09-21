瑪爾濟斯竄路害外送員撞摔斷腿　狗喪命善心人火化...飼主失聯

記者林悅／台南報導

台南市南區大同路二段20日晚上發生1起外送員機車車禍交通事故，這次對象是1隻白色瑪爾濟斯，郭姓男子撞死小狗，自己摔車造成右小腿骨折，經送醫目前住院中，狗狗則送醫仍不治死亡，目前全案由市警六分局調查處理中。

▲台南市南區大同路二段發生1起外送員機車車禍交通事故，郭姓男子撞死小狗，自己摔斷腿住院中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲白色瑪爾濟斯奔跑到馬路上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲白色瑪爾濟斯奔跑到馬路上，外送員郭男騎車閃避不及撞上，小狗不治，郭男右小腿骨折。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，9月20日星期日晚上9時40分許，在南區大同路二段156號前發生1起機車交通事故，50多歲Uber Eats郭姓外送員，騎機車沿大同路二段北向南行駛至事故地點作直行時，與路邊竄出白色小狗發生碰撞，導致郭男摔車，右小腿骨折，送成大醫院急救，院方安排21日開刀。郭男無酒精反應。

▲外送員郭男送醫右小腿骨折，車頭局部受損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭男機車車頭受損，小狗已無生命跡象，經1位愛狗的呂小姐發現，趕緊將這隻白色公的瑪爾濟斯狗，送南區西門路慈愛動物醫院急救，但已回天乏術。動物醫院掃描該狗狗並未植入晶片，無法查到飼主身分資料，台南市警六分局據報派員到場勘查測繪蒐證，經查訪現場附近民眾，沒有人願意出面認領這隻被撞死的狗狗，目前拍攝相關照片，請派出所查訪飼主中。

▲外送員郭男送醫右小腿骨折，車頭局部受損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，由於該撞撞死的狗狗無人認領，該名呂小姐自己也有養狗，不忍狗狗遺體無人善後，自掏腰包花1500元，委請動物醫院將狗狗遺體送往台南市新化區處理動物的火葬場善後。該起人狗車禍造成狗狗死，騎士斷腿，但因狗狗找不到飼主，郭姓男子醫藥費等賠償問題，恐找不到人賠而求償無門。

附近民眾指出，這隻小狗的主人真不應該，沒有管好自家的小狗，除害死自己的愛犬，又害人車禍摔車，希望警方能找到這位狗主人，請他負起應負的責任，不然狗狗太可憐，郭男太衰了。

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