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告別修圖軟體！Ｖ臉神機助攻　難瘦雙下巴躺著就消滅

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▲上百位醫美從業人員一起舉杯，迎接V臉神機在台上市，同時也宣告台灣體雕市場邁入新紀元。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨；圖／記者劉亮亨攝，以下同）

記者胡至欣／採訪報導

拍照抓角度、加上修圖軟體後製，已經是現代人的習慣，但現實的日常中，只要一低頭、大笑，雙下巴總不免跑出來見客，依然讓許多人怨嘆「難瘦的雙下巴令人有夠難受！」全球行之有年的酷塑，9月初於台北舉辦一場以「冷凍減脂」為主題的研討會，吸引上百位醫美從業人員到場交流，活動當日大動作宣告全新V臉神機正式在台上市，夯翻全球的冷凍減脂技術，終於從身體攀升到雙下巴也可以使用，象徵台灣體雕市場邁入新紀元！

▲V臉神機在台上市，體雕市場邁入新紀元。（圖／記者劉亮亨攝）
▲全新V臉神機上市，宣告台灣體雕市場邁入新紀元。

醫學美容公司總經理林尚威表示，酷塑上市至今10年來，在全球已累積超過800萬治療案例及超過52篇的醫學文獻，也因為它成熟的非侵入式技術，對消費者而言非常安全且有效，是目前唯一獲得歐盟跟FDA認證有效的冷凍體雕方法。他也進一步指出，「在東方微整的面相觀點裡，一個好的下巴，代表你的晚年生活富裕無虞，這是為什麼大家都渴求有個漂亮的下顎線跟下巴的原因」，最新的V臉神機，透過不麻醉、不開刀，無恢復期的方式，45分鐘就能減少雙下巴，毫不費力且快速地達成許多人「完美無雙」的夢想。

▲V臉神機在台上市，體雕市場邁入新紀元。（圖／記者劉亮亨攝）
▲醫學美容公司總經理林尚威表示，一個漂亮的下巴在東西方都是好的象徵。

現場更邀請到新加坡抗老專家Dr. Lam Bee Lan透過視訊簡報隔空分享，現今消費者對於雙下巴治療的需求，儼然成為國際間的醫美新趨勢，「美國皮膚外科醫學會 (American Society for Dermatologic Surgery, ASDS) 調查發現，有73%的消費者會因下巴部位多餘的脂肪而困擾，數據甚至高於在意肌膚紋路或斑點的71%，以及關心眼周細紋的70%，但實際上卻只有8%的雙下巴病人接受治療」顯示雙下巴治療市場的龐大。另外，Dr. Lam Bee Lan也補充說道，酷塑冷凍減脂的實際成效令人相當滿意，根據美國臨床研究顯示，76%的受試者認為酷塑冷凍減脂療程舒適度高，有80%會推薦給朋友，整體滿意度高達83%，安全有效且令人放心。

▲Dr. Lam Bee Lan透過視訊簡報分享雙下巴冷凍減脂的實際成效與展望。（圖／記者劉亮亨攝）
▲Dr. Lam Bee Lan透過視訊簡報分享雙下巴冷凍減脂的實際成效與展望。

針對這項「雙下巴治療新革命」V臉神機的上市，許多國內專家也抱持樂觀期待的態度。越診所張瑋庭醫師認為，東方人因為本身的身體結構關係，約8成的人有雙下巴困擾，「以我們目前在做諮詢來說，大概10個人裡面，會有最少大概4到5個人，他對雙下巴都是滿在意的」，然而這種局部脂肪較難透過一般運動健身或飲食控制來消除，更加令人困擾。過去雙下巴的脂肪治療都會有恢復期的問題，現在新一代的冷凍減脂方式，因為屬於無侵入性，在進行療程時不會造成任何傷口，也沒有恢復期，對日常生活不會造成任何影響，所以接受度更高。

▲V臉神機在台上市，體雕市場邁入新紀元。（圖／記者劉亮亨攝）
▲越診所張瑋庭醫師看好非侵入式消除雙下巴脂肪療程，市場接受度會更高。

璞之妍診所蔡佳芬醫師則表示，造成雙下巴的原因，除了肥胖還有老化！就算是型男美女，一但有了雙下巴，看起來就是容易顯老、沒精神，「像我們在門診當中，如果說有100個客人來做老化諮詢，其實有近乎9成9都會提及雙下巴的問題，所以雙下巴的市場是非常大的」，但在雙下巴的治療方面，沒有修復期的療程，往往都成效不夠大，而成效十分顯著的治療，又會有明顯的修復期，這次全新上市、針對雙下巴治療的V臉神機，可以兼顧有效與修復期短的治療，是一件非常值得期待的事情。

▲V臉神機在台上市，體雕市場邁入新紀元。（圖／記者劉亮亨攝）
▲璞之妍診所蔡佳芬醫師認為V臉神機的最大亮點是能兼顧有效與修復期短。

醫學美容技術不斷精進，冷凍減脂療程也推陳出新，從比較侷限在腰腹、臀腿等較大面積的身體雕塑，進階到下顎脂肪的減少，新上市的V臉神機，只需要45分鐘的療程，效果卻能一眼看到，對於為雙下巴所苦的愛美人士來說可是一大福音，勢必將掀一波體雕新風潮！

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