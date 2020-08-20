　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

直擊！Gogoro快閃台北橋　車友吃一「錠」12小時不斷電

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲ETtoday記者帶你直擊Gogoro快閃台北橋活動，看看車主和親友團如何延續12小時不斷電。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

你的活力可以維持一整天不斷電嗎？還是到了下午就開始昏昏欲睡了呢？ETtoday記者帶你直擊2020 Gogoro電動機車大會，看看一早就來參加活動的車友們到了下午，是不是還一樣精神滿滿呢？

▲▼直擊！Gogoro快閃台北橋　車友吃一「錠」12小時不斷電。（圖／記者吳杰澄攝）
▲Gogoro快閃台北橋活動，今年首創「電車騎士節」。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

邁入第五年的Gogoro快閃台北橋活動，今年首創「電車騎士節」，從早上7:30開始到下午3:00共有6個梯次，以不同主題分批接力快閃，吸引全台超過 3,500輛電動機車報名參加，也再度刷新紀錄！而為了搶當「開路先鋒」，不少熱血車主還特地起個大早提前卡位。

▲▼直擊！Gogoro快閃台北橋　車友吃一「錠」12小時不斷電。（圖／記者吳杰澄攝）
▲桂格天地合補在現場發送天地合補EX BB雙層錠。

「平常大概都睡到8點半、9點之類的。」Gogoro車主盛先生告訴我們，為了全程參與這場年度盛會，他不但前一晚特別早睡，還捨棄了休假補眠的時間，早上約7點就到三重疏洪荷花公園停車場做準備，沒有早起習慣的他，一開始也頻頻犯睏，不過吃了現場發送的天地合補EX BB雙層錠後，精神好多了，一直到下午2點多、騎完4個梯次後還是很有精神！

▲▼直擊！Gogoro快閃台北橋　車友吃一「錠」12小時不斷電。（圖／記者吳杰澄攝）
▲電動車主和親友團排隊領取天地合補EX BB雙層錠。

「真的有精神比較好！」而陪同朋友參加Gogoro快閃活動的李小姐則表示，原本就有聽過也吃過天地合補EX BB雙層錠，當初是看到產品上面說可以延續12小時不斷電，就想說試試看，實際吃過之後真的很有感，再加上它沒有一般B群那種特殊的味道，所以看到有攤位又有免費包可拿，特別過來逛逛。

▲▼直擊！Gogoro快閃台北橋　車友吃一「錠」12小時不斷電。（圖／記者吳杰澄攝）
▲參加活動完成指定步驟，還能加碼抽好禮。

想要一整天有活力，原來用吃的也有幫助！現場除了免費發放試用包，還有互動遊戲可以玩，參加活動完成指定步驟，就能加碼抽好禮，不只幫車主和親友團補電力，更讓大夥兒試手氣嚐甜頭，玩得開心、滿載而歸。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／通緝康友-KY董座！黃文烈掏空7億疑逃星國　時效達37
女兵通過海軍UOU水械專長訓　金龍徽章「直接釘入」胸膛
勞工運動大老性侵女秘書「怪妳長太漂亮」　判刑結果出爐
彰化無症狀確診者改口：2天前有咳嗽！陳時中「這句話蠻嚴重」疑
影／邊開車吵架…轎車飆速自撞畫面曝！25歲妻當場死亡
24歲妹獻第1次爆血裂開！富二代男友送她急診…醫一看真相超綠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

3,500台Gogoro連5年「消音」台北橋！今年改辦全日電車慶典

【廣編】桂格＆福樂攜手5大星級主廚做公益　美味餐車全台開跑

Gogoro VIVA新增「玫瑰粉/糖霜粉」車色　限時快閃店讓你Pink一夏

吞B群超醒腦？名醫曝「少了1動作」＝白吃了：本身沒有能量　網友全驚呆

一張表看出你缺乏哪種維生素！　9身體警訊你中了幾項？

直擊！Gogoro快閃台北橋　車友吃一「錠」12小時不斷電

不出門就能享受異國風情！ 法式、義式、泰式三種口味一次滿足

北市限定！屈臣氏今開賣「中衛迷彩」，「這門市」鋪貨147盒

《雖然是精神病但沒關係》被網稱2020最佳韓劇　爆淚結局觀眾跟著哭爆

三星Galaxy Note 20系列新機　電商登記預購最高回饋破萬元

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

慈濟醫院「林北江醫生」意外爆紅！名字奇特成焦點...粉絲跪求合照

直擊！Gogoro快閃台北橋　車友吃一「錠」12小時不斷電

不出門就能享受異國風情！ 法式、義式、泰式三種口味一次滿足

北市限定！屈臣氏今開賣「中衛迷彩」，「這門市」鋪貨147盒

《雖然是精神病但沒關係》被網稱2020最佳韓劇　爆淚結局觀眾跟著哭爆

三星Galaxy Note 20系列新機　電商登記預購最高回饋破萬元

美式賣場隱藏版人氣王竟是「洗髮精」？只賣一個月就從架上失蹤

東森購物8/20開賣台東「台灣米王」　產量有限快把握搶先吃

「陰間版emoji」普渡擺桌超狂！全聯開放12名鬼加臉友⋯網跪：太有才

我愛夏天！沙灘、浪花、湛藍海水　擁抱世界五處迷人海濱露營

淡橙橘口罩9分鐘完售「民眾凌晨3點多搶頭香」　每間超商最多僅20人搶到

陳時中要求政風查彰化　政院：支持衛福部了解相關程序

外交部：一索、一中原則　聽起來一樣可笑而荒謬

林書豪接受陸媒專訪　認若重返CBA「肯定打得第一年好」

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

中央黨校開除蔡霞黨籍　強調「黨校姓黨」記取教訓

大貨車疲勞駕駛國道撞2警奪3命！老闆+調度副理同負過失致死罪...下場出爐

宜蘭48株垂榕罹「樹癌」　縣府緊急移除並土壤燻蒸防擴散

野生三上悠亞路邊巧遇「萬人斬」清水健！　AV界帝后罕見同框…私下真實面貌曝光

響應820房仲捐血日　東森房屋全台大串連

風・Luxury／七夕對錶這樣挑不踩雷　實用情人禮甜蜜戴著走

消費熱門新聞

全家加碼振興！200變600元購物金

美式賣場人氣洗髮精架上瞬間失蹤

北市限定！屈臣氏今開賣「中衛迷彩」

全聯奇異果區兼賣罐裝果汁？

史上最美高粱酒限量開賣「優雅瓶身＋水鑽」顏值爆表

Amelie’s Bagel製程大公開

麵包夯了40年！不可能沒吃過　　

《雖然是精神病》網稱2020最佳韓劇

鐵粉全崩潰！小7經典紅茶拿鐵要停賣了

Fiddle 125懂你　風格規格不妥協

超商淡橙橘口罩1.5萬盒9分鐘搶光

才穿3天裂開　網怒：比五月花還薄

家樂福中元季到薄荷洗髮精被掃空

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

更多熱門

相關新聞

Gogoro VIVA新增兩款粉紅車色

Gogoro VIVA新增兩款粉紅車色

瞄準女性市場，Gogoro睿能今（18）日針對Gogoro VIVA Plus、 VIVA Lite新增玫瑰粉、糖霜粉兩款車色，同時即日起至9月13日在東區開設粉紅笑製作所Piiink Cafe快閃店，精選4大類、30項經典粉色單品，包括限定商品、粉紅甜點／飲料及潮牌服飾等，邀請粉絲們一同Piiink一夏。

3,500台Gogoro連5年消音台北橋

3,500台Gogoro連5年消音台北橋

台南GOGORO電動騎警隊成行邁向低碳智慧城市

台南GOGORO電動騎警隊成行邁向低碳智慧城市

台鈴eReady電動機車正式亮相

台鈴eReady電動機車正式亮相

PGO Hello Kitty Ur1電動車預購

PGO Hello Kitty Ur1電動車預購

關鍵字：

Gogoro電動機車快閃台北橋電車騎士節EX BB雙層錠桂格天地合補延續12小時不斷電

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

12星座這些舉動就是討厭你

王瞳曬「帶艾成見前男友」合照！

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面