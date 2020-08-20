直擊！Gogoro快閃台北橋　車友吃一「錠」12小時不斷電

▲ETtoday記者帶你直擊Gogoro快閃台北橋活動，看看車主和親友團如何延續12小時不斷電。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

你的活力可以維持一整天不斷電嗎？還是到了下午就開始昏昏欲睡了呢？ETtoday記者帶你直擊2020 Gogoro電動機車大會，看看一早就來參加活動的車友們到了下午，是不是還一樣精神滿滿呢？



▲Gogoro快閃台北橋活動，今年首創「電車騎士節」。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

邁入第五年的Gogoro快閃台北橋活動，今年首創「電車騎士節」，從早上7:30開始到下午3:00共有6個梯次，以不同主題分批接力快閃，吸引全台超過 3,500輛電動機車報名參加，也再度刷新紀錄！而為了搶當「開路先鋒」，不少熱血車主還特地起個大早提前卡位。



▲桂格天地合補在現場發送天地合補EX BB雙層錠。

「平常大概都睡到8點半、9點之類的。」Gogoro車主盛先生告訴我們，為了全程參與這場年度盛會，他不但前一晚特別早睡，還捨棄了休假補眠的時間，早上約7點就到三重疏洪荷花公園停車場做準備，沒有早起習慣的他，一開始也頻頻犯睏，不過吃了現場發送的天地合補EX BB雙層錠後，精神好多了，一直到下午2點多、騎完4個梯次後還是很有精神！



▲電動車主和親友團排隊領取天地合補EX BB雙層錠。



「真的有精神比較好！」而陪同朋友參加Gogoro快閃活動的李小姐則表示，原本就有聽過也吃過天地合補EX BB雙層錠，當初是看到產品上面說可以延續12小時不斷電，就想說試試看，實際吃過之後真的很有感，再加上它沒有一般B群那種特殊的味道，所以看到有攤位又有免費包可拿，特別過來逛逛。



▲參加活動完成指定步驟，還能加碼抽好禮。

想要一整天有活力，原來用吃的也有幫助！現場除了免費發放試用包，還有互動遊戲可以玩，參加活動完成指定步驟，就能加碼抽好禮，不只幫車主和親友團補電力，更讓大夥兒試手氣嚐甜頭，玩得開心、滿載而歸。