30天狂鏟16公斤！依依佩佩直露深V腿根　辣曬「真有形」瘦身成果

▲雙胞胎姐妹花依依佩佩30天合力狂鏟16公斤，霸氣接下Shape of You真有形代言，大膽挑戰維密超模造型辣曬瘦身成果。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

上有深V下露大腿根部，雙胞胎姐妹花依依佩佩出席代言活動，大膽挑戰維多利亞的秘密超模造型，穿上若隱若現的薄透裸紗性感走秀，好身材一覽無遺，很難想像，1個月前的她們也曾是「腹愁者」的一員。



▲雙胞胎姐妹花依依佩佩只花30天便合力狂鏟16公斤。（圖／記者張凱喨攝）

「我胖得有點不均勻，我是胖在腰」依依一邊摸摸肚子一邊說，懷孕生小孩導致身材走樣後，最困擾的就是「夏天衣服很難買」，任何露腰、露肚子或緊身的衣服都不能穿，「所以變成我很多工作不能接」；而佩佩則是某次在試穿衣服時，為了擠進M號裡用力硬塞，結果「啪的一聲，就破掉了」，當下除了感到丟臉，她也認為自己竟然要穿到L或XL，「是一件有點悲傷的事情」。



▲1個月前的依依佩佩也曾是「腹愁者」的一員。（圖／Shape of You真有形提供）

依依佩佩坦言產後發福加上年紀增長，身材越來越難維持，不但會影響工作，更嚴重打擊自尊心，因此她們互相激勵，誓言「一起變胖了，就要一起瘦回來」。兩人只花30天便合力狂鏟16公斤，各自卸下8公斤負擔，體重也從5字頭重回4字頭，依依透露靠得是小細節，譬如說吃飽不要馬上坐著、每天喝到2000 c.c.的水，然後搭配一些輔助產品；佩佩補充說道，「不能太放縱」，像她還是會喝手搖飲，只是改喝無糖的，另外吃東西的時候，會咬得比較久、比較碎，就不會讓自己吃很快、一下吃太多。



▲▼每天多喝水再搭配輔助產品，助依依佩佩重拾好身材。（圖／Shape of You真有形提供）





演藝圈最美雙胞胎霸氣回歸，不但看起來更逆齡，氣色也變好了！瘦身有成的兩人強調，選對輔助產品很重要，像是早、午餐前吃的真有形的「形動膠囊」，裡面有印度神之果「坦米爾聖果」能激發自體代謝酵素，還有古印度人蔘之稱的「南非醉茄」可以為精神狀況跟氣色再加分；至於睡前吃的「阿吠陀酵素」則有古印度的神聖藥草「毛喉鞘蕊花」有助於促進新陳代謝，搭配含量最高「專利黑胡椒鹼」更能提升自體酵素利用率。



▲依依佩佩接Shape of You真有形代言，親身見證給所有人看。（圖／記者張凱喨攝）

變瘦又變美的依依佩佩，不僅找回自信與對生活的熱忱，更開心接下Shape of You真有形代言，要身體力行親自見證給所有人看，女人就該讓自己又美又有形。

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