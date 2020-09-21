37架共機連續擾台2天　侯友宜：不需要這樣互相挑釁

▲侯友宜 。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

共軍18、19日各派18、19架戰機越過中線挑釁。對此，新北市長侯友宜21日表示，不需要用這樣的形式來互相挑釁，呼籲回歸到正常的兩岸經貿以及文化教育的交流。

侯友宜指出，兩岸之間還是希望透過很多經濟貿易以及相關的文化教育交流，大家彼此能夠相互的了解，在共機這一段時間，相信大家都會有很多不一樣的看法，國家要有自主權、國家要有防衛的能力，希望大家都能夠和和氣氣的、平平安安的，不需要用這樣的形式來互相挑釁，呼籲回歸到正常的兩岸經貿以及文化教育的交流，彼此互相認識。

另外，針對前新北市長朱立倫要總統蔡英文、行政院長蘇貞昌帶頭吃美豬，這樣自己就願意吃，侯友宜則說，從來不鼓勵大家吃有萊克多巴胺的美豬，因為這個是對健康風險有疑慮的美豬，請民眾小心不要吃到，這是在健康風險的疑慮沒解除之前，必須要善意提醒的，「我不但不鼓勵，我希望大家都不要吃」。

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