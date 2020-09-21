刺青男路邊抓2女下車！脫衣嗆「報警會找到妳」　被警狠摔超療癒

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名男子疑似酒醉後，從計程車跑下將女騎士拉下，不斷靠近並嗆聲，甚至揚言不是第一天出來混，不擔心女騎士報警，因為事後會找到她們。警方到場後，男子還脫衣耍狠，最後被摔倒制服，過程全被女騎士錄下。

女騎士透過「爆料公社」表示，她和朋友19日晚間9時在國父紀念館路口等紅燈時，酒醉男從計程車探出頭來大叫，並下車靠近他們的機車；沒想到綠燈一亮，男子竟直接將後座的朋友拉下車，直接在車陣中糾纏。

▲▼刺青男在路中抓2女下車，並與到場員警發生口角。（圖／翻攝爆料公社）



兩名女子嚇得錄影報警，但男生不斷靠近嗆聲，甚至揚言「會找到妳們，隨便妳們報警！」原PO害怕地在路中間報警，直到有員警到場勸阻，醉男卻不斷逼近員警嗆「我問你，你看看我叫甚麼東西，我叫XXX你去查一下，沒關係你繼續推啦」。

「當我第一天出來混喔！」男子越說越激動，將衣服脫掉露出刺青，並對著女騎士嗆「沒關係啦，4年出來後還是一條好漢」，並走進馬路中間，最終被員警摔倒壓制，才讓這場鬧劇停下。

網友看完紛紛留言，「都是緊身衣帶壞他啦」、「酒品這麼差還跟人家喝什酒」、「醒來就知道事情大條了」、「我只看到警察手推開那個變態的樣子頗帥的」、「這警察年輕又很耐心勸導，真辛苦」、「有本事喝酒，沒本事控制自己」。

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▼刺青男最後被員警壓制在地。（圖／翻攝爆料公社）

