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引用大雄、胖虎暗諷侯友宜！　苗博雅：根本沒有「互相」挑釁

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▲▼0619 柯文哲議會專案報告-苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱茀濱／綜合報導

解放軍近日大動作出動軍機擾台，新北市長侯友宜今（21）日對此說「不需要用這樣的形式來互相挑釁」，並呼籲兩岸回歸正常的交流。不過，台北市議員苗博雅卻引用動漫《哆啦A夢》的例子表示，若有人說「大雄不該和胖虎互相挑釁」，那很明顯是偏心胖虎，所以同理有人說「台灣和中國不該互相挑釁」，那就是偏向中共那邊。

侯友宜表示，在共機這一段時間，相信大家都會有很多不一樣的看法，國家要有自主權、國家要有防衛的能力，希望大家都能夠和和氣氣的、平平安安的，不需要用這樣的形式來互相挑釁，呼籲回歸到正常的兩岸經貿以及文化教育的交流，彼此互相認識。

「有個很重要的概念分享給大家。」苗博雅在臉書發文稱，台灣和中國沒有「互相挑釁」，完全是中共片面挑釁，意圖侵略台灣，意圖改變台灣不受中共統治的現狀，並強調台灣只是在國際上交朋友，「全力保護自己不被併吞」。

值得注意的是，苗博雅舉出大雄和胖虎的例子暗諷侯友宜，如果有人跟你說「大雄不該和胖虎互相挑釁」那很明顯，他偏心胖虎；如果有人跟你說「台灣和中國不該互相挑釁」，那他就是站在偏向中共那一邊。

另外，針對前新北市長朱立倫要總統蔡英文、行政院長蘇貞昌帶頭吃美豬，這樣自己就願意吃，侯友宜則說，從來不鼓勵大家吃有萊克多巴胺的美豬，因為這個是對健康風險有疑慮的美豬，請民眾小心不要吃到，這是在健康風險的疑慮沒解除之前，必須要善意提醒的，「我不但不鼓勵，我希望大家都不要吃」。

▲▼新北市長侯友宜20日出席109年新北戶政日慶祝活動及戶所同仁愛心做公益。（圖／記者楊蕓攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

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