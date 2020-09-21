iPhone 12 Pro新配色曝光！　紅藍機型預計10月推出





▲iPhone 12最新渲染圖，增加大紅配色。（圖／翻攝自「IT之家」）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果公司16日在新品發表會中尚未推出iPhone 12系列，讓所有果粉更加好奇期待，不過根據陸媒引述爆料達人指出，iPhone 12系列不僅在後續就要推出，還在除了海軍藍配色之後，又曬出一款「大紅」新配色。

《IT之家》引述推特爆料達人指出，根據蘋果新推出的Apple Watch Series 6多款配色，除了先前已多次曝光的「海軍藍」，新iPhone也將會有一款相呼應的配色 ─ 大紅色。其實早在iPhone 8系列推出時，蘋果就已推出過同樣配色機種，但相隔幾代，此次大紅色重新上場的傳言一出後，還是引起網友討論和期待。

另外，此前曝光的消息指出，iPhone12系列將會提供iPhone 12、iPhone 12 Max和 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，2個版本共4個機型，並延續前一代的全螢幕設計，外型採用與iPhone 4相似的「致敬」扁平邊框。

4款機種中，iPhone 12雙鏡頭機種尺寸將會是5.4吋，iPhone 12 Max則會是6.1吋，專業版三鏡頭的iPhone 12 Pro為6.1吋，iPhone 12 Pro Max則會是6.7吋。根據外界推測，iPhone最新系列將在10月份推出。