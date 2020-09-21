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耳機不再分左右！傳AirPods Studio搭「U1晶片」　可自動切換聲道

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▲▼Apple Store,蘋果Apple。（圖／路透社）

▲ AirPods Studio耳機、AirTags追蹤器將含有超寬頻U1晶片。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

推特爆料達人L0vetodream指出， AirPods Studio耳機、AirTags追蹤器將含有超寬頻U1晶片，用戶藉由iPhone中的「Find My」追蹤耳機位置，還可以對範圍內的U1裝置進行定向檢測。

蘋果表示，U1晶片將啟用「短距無線定位」以支援新體驗，例如下一代數位汽車鑰匙。但目前除了AirDrop定向以外，大部分功能仍未實現。

U1晶片能計算無線電波在兩個裝置之間花費的時間跟距離，準確性比低功耗藍芽和Wi-Fi高。不過，U1晶片僅出現在iPhone 11和iPhone 11 Pro，在iPad Pro、第二代iPhone SE都沒有看到，直到Apple Watch Series 6才又出現。

L0vetodream認為，U1晶片擴展至Apple Watch Series 6，代表該晶片將在未來蘋果產品中繼續發揮作用。隨著S6和U1晶片發布，未來的生態系統將用U1確定距離和方向，類似於iOS 14中的AirPods空間音效功能。

根據報導，U1晶片有助於自動辨識耳機的方向，耳機不再分為左側或右側，用戶只需要戴上耳機即可，而音頻將根據所需切換聲道。隨著AirPods Pro的空間音效發布，以及iPhone 11的定向AirDrop推出，蘋果似乎對定向和以位置為中心的技術感興趣。

據悉，AirTags將於10月份與iPhone 12一同上市，而AirTags和AirPods Studio已投入生產一段時間。

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