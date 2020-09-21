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補班小確幸！身份證「9、2、6」快來　獨家北海道巧克力快閃優惠

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▲▼補班小確幸！身份證「9、2、6」快來，city’super超市獨家引進北海道巧克力ROYCE‘快閃優惠。（圖／city’super提供）

▲city’super超市獨家引進北海道ROYCE‘巧克力，將提供身分證字號有「9、2、6」任一數字的消費者快閃優惠。（圖／city’super提供）

記者林育綾／台北報導

為因應10月中秋連假，9月26日全台補班，而city’super超市今（21）日也宣布「補班小確幸」，目前獨家引進的日本北海道巧克力ROYCE’，將提供身分證字號有「9、2、6」任一數字的消費者快閃優惠，只要符合並出示身分證，即可享任選2盒20入醇巧克力460元；任選2盒洋芋片巧克力799元；任選2盒生巧克力899元等。

ROYCE’巧克力來自日本北海道，以柔滑細緻、入口即化口感的生巧克力、洋芋片巧克力被台灣消費者所熟知，目前由頂級超市city’super獨家引進，為了慶祝誠品南西快閃店進入倒數至10月4日，即日起至9月27日推出快閃限定優惠，只要至全台6間city’super門市和誠品南西快閃店，出示本人身分證字號符合「9、2、6」任一個指定數字，即可享有優惠價購入。

「9、2、6」快閃優惠價為任選2盒20入醇巧克力460元（原價每盒280元）、任選2盒洋芋片巧克力799元（原價每盒480元）；任選2盒生巧克力899元等優惠（原價每盒520元），與此同時加碼購買任一品項巧克力，即可用「加購價188元」購買任一口味巧克力磚（共6種口味，原價280元）。

業者表示，ROYCE’巧克力使用北海道的優質鮮奶，配合從世界各地嚴選的洋酒、可可等各種原料，而初代巧克力也就是至今仍舊暢銷的「巧克力磚」在1980年代推出，用手工印刷的包裝紙，將一塊一塊巧克力包裝販售，共有牛奶巧克力、白巧克力、黑巧克力、杏仁巧克力、杏仁苦味巧克力以及蘭姆葡萄等6種口味。尤其以經典的「牛奶巧克力」、「蘭姆葡萄」2個口味最受消費者歡迎，占整體巧克力磚半數銷量。

▲▼補班小確幸！身份證「9、2、6」快來，city’super超市獨家引進北海道巧克力ROYCE‘快閃優惠。（圖／city’super提供）

▲▼誠品南西快閃店也祭出3款「只送不賣」日本進口的品牌週邊小物。（圖／city’super提供）

▲▼補班小確幸！身份證「9、2、6」快來，city’super超市獨家引進北海道巧克力ROYCE‘快閃優惠。（圖／city’super提供）

另看好台灣粉絲熱中蒐集ROYCE’週邊商品的喜好，特別於快閃店推出只送不賣的3款限量日本進口周邊商品，單日消費滿1000元，就送ROYCE’密封夾一組；消費滿1500元送首次登場的ROYCE’高級笛型香檳杯2入組；消費滿2000元送ROYCE’極簡高級棉質托特包。

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