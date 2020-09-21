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素食自助餐「3菜1麵」要149元　她驚呼：還以為50！絲瓜藏魔鬼

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素食自助餐「3菜1麵」要149元　她驚呼：還以為50！絲瓜藏魔鬼。（圖／翻攝爆怨公社）

▲這盤149元的菜色有咖哩馬鈴薯加紅蘿蔔塊、炒紅蘿蔔絲和絲瓜，以及一團炒麵。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友到素食自助餐夾了三道菜和炒麵，結果竟要價149元，讓許多人驚呼不可思議。而有過來人說，素食自助餐幾乎都是秤重計價，「只能說～選錯菜！這些都吃水，重的」，並分享省錢小撇步。

一名網友近日在「爆怨公社」臉書社團發文，替買素食自助餐的朋友發聲。根據照片，三樣菜分別是咖哩馬鈴薯加紅蘿蔔塊、炒紅蘿蔔絲和絲瓜，以及一大團的炒麵。

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原PO表示，朋友傳來照片問她多少錢，「我說60元吧，其實我本想說50元，因為可能炒麵不用錢…結果是149元。」她回覆網友的問題指出，這間位於台北的店是新開的，且是秤重計價，「絲瓜藏魔鬼」，朋友說早知道去吃小火鍋。

蔬菜,素食。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼素食自助餐幾乎都是秤重計價。（示意圖／翻攝免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲蔬菜,菜,素食,飲食。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，許多網友認為，炒麵怎麼可能不用錢？原PO則回應，「一般自助餐很多炒麵不用錢的…我這邊是。」不少人則說，許多素食自助餐都用秤重，所以重量決定一切，「因為這盤的菜都偏『重』，絲瓜水分高，紅蘿蔔、馬鈴薯都很實在，炒麵也夾滿多的，整份的份量不少，所以秤起來很貴，實在不意外。」

另一人表示，「只能說～選錯菜！這些都吃水，重的！素食自助餐秤重時，盡量挑選乾一點的，如：四季豆、芹菜、炸豆皮、豆乾...等，相同的價格可以有double的份量哦。且炒麵也是秤重的，不如點一碗白飯，會便宜很多。」

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