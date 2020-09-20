壓抑不住「嗯嗯嗯」！妥瑞症發作遭阿伯逼近咆哮...結局暖哭她

▲原PO搭捷運時，妥瑞氏症正巧發作。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名患有妥瑞症的女網友搭捷運時，雖然已經努力壓抑，卻還是不斷發出「嗯、嗯、嗯」的聲音，她明明無法控制自己，卻還被同車的阿伯咆哮、大罵，讓她感到非常害怕，直到附近有個熱心男子出面緩頰，並關心她的狀況，才讓她稍微安心了些；事後她也感性表示，「真的非常暖心！」

這名患有妥瑞症的女網友在「爆怨公社」上發文表示，先前搭乘捷運時，她明明已經努力壓抑，卻還是會無法控制的發出「嗯、嗯、嗯」的聲音。由於症狀會不定時的發作，所以她總會戴好口罩，才不會讓乘客誤以為她是感冒卻不戴口罩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於妥瑞症目前還沒有藥可以根治，加上壓抑神經的藥物會引發嚴重的副作用，因此在發作兩次後，原PO就再也不敢吃了。妥瑞症會隨著環境和時間慢慢減輕或改變症狀，而她也從肢體的症狀變為「聲音型」，原PO表示，因為最近壓力比較大，所以症狀也都沒有減輕。

豈料同車的阿伯聽到聲音後，立刻請原PO不要顧玩手機、一直打噴嚏都不顧慮別人；原PO當下立刻解釋了自己的狀況，「那不是打噴嚏，我有妥瑞症！」然而阿伯不但聽不懂，還回嗆「我不相信那個什麼症啦！哪那麼剛好？」接著便起身靠近原PO，開始大吼、咆哮，並做出威嚇的動作。

▲妥瑞症的患者發作時，可能會無法控制的發出聲音。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO最後崩潰的大喊，「我說我有妥瑞症！那是神經問題，我沒有辦法控制。」同車的其他民眾見狀後便開始躁動，想要請站務人員或警察來幫忙，而後更有個熱心的男子出面緩頰，替原PO說話，也請阿伯不要這麼激動。

原PO當時早已嚇壞，處在徬徨、害怕且不安的情緒裡，而幫她說話的男子，「就成了我唯一聽得到話語的人。」不過，原PO當下其實還是有些緊張，只想著趕快遠離那個對她咆哮的阿伯；而那名熱心男子則親切的說，「妹妹，妳來！妳不要怕！」並請原PO站在他身旁。

原PO表示，熱心男子確認她是否有受傷後，又有個男生掏包包，遞幾張衛生紙給她，之後更有個大姐前來關心，請她一定要加油。事後，原PO也感性表示，「我很感動，台灣人在面臨一些問題的時候，真的非常暖心！去公司的路上，淚水都還在眼眶轉」，真的非常感謝幫助她的哥哥、姐姐們。

其他網友看到貼文後，紛紛留言回應，「妳剛好遇到了無知的長輩，也幸好你遇到了好人」、「台灣最美的是人，最醜陋的也是人」、「您比我還勇敢，雖然人生就是這樣會有高底起伏，不過在遇到困難時一定也會有貴人出現唷」、「辛苦了！你很棒，加油」、「好暖心！希望大家都能多點溫暖」、「我是老人，還真不知道妥瑞症，長知識了，我會去查妥瑞症的病症，不是所有老人都是這樣的」。

據悉，妥瑞症又稱妥瑞氏症，其中的症狀包含聲音型和運動型抽動綜合症，患者會不由自主的發出聲音或做出一些動作，然而這並不是他們故意的，而是因為腦內的多巴胺不平衡才會這樣。患者的狀況好壞與心理壓力和周遭環境有關，若旁人對疾病不甚熟悉而謾罵患者，反而很可能使病情更加惡化。