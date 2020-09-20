「機車塞豬肉」是孩子的無聊行為！引爆眾怒　惹事店員緊急解釋

記者趙蔡州／綜合報導

台中南屯有一名網友在臉書表示，他的機車遭到某店家員工惡作劇，排氣管被塞滿豬碎肉，報警後店家坦承是侄子及女婿所為，不過對方完全沒有和解誠意，甚至說「只是小朋友無聊的行為」，氣得他決定上網爆料。事後曝光後引發許多網友撻伐，當事人也緊急出面解釋，強調「勿妄下評論。」

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，她的朋友15日將機車停在台中南屯區一間牛肉麵店旁，不料下班後發現機車的排氣管遭人塞滿油膩的碎豬肉，氣得他大罵「試問一下假如我們今天沒有發現直接騎呢？假如今天車主是個老人家呢？發生意外到底誰擔當的起呢，這樣是不是蓄意謀殺。」

▲受害者在臉書曝光惡作劇事件，指控店家完全沒有和解誠意。（圖／翻攝自爆料公社）

離譜的是騎士報警後，警方調閱附近監視器，抓到惡作劇的兇手，就是巷口的牛肉麵店員工，店家也坦承是侄子及女婿所為。原PO進一步指控，事發至今店家完全沒有和解誠意，甚至稱她的PO文行為是一種威脅，與店家約和解時間，對方竟還反嗆「為什麼要配合」，更稱一切只是「小朋友無聊的行為。」

▲涉事店員在臉書發文試圖「滅火」。（圖／翻攝自爆料公社）

事後曝光後引發許多網友撻伐，當事人也緊急出面解釋，對於他的幼稚行為造成店家、社會以及受害人傷害相當抱歉，他已經有聯絡受害人積極尋求和解，未來該負起的責仁絕對會負責，「這邊再次公開誠摯的跟受害人道歉，如果你有看到這篇文，也請您能接警察的電話，讓我們當面談好讓事情圓滿落幕」

當事人最後強調「這件事是我個人行為，與店家無關，這件事已交由警方協助處理，案件釐清期間，請勿在爆料及 Google等妄下評論，謝謝大家。」