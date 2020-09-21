甲骨文、沃爾瑪入股！美媒：傳字節跳動開價　TikTok市值1.74兆元

▲TikTok母公司字節跳動尋求開價總估值600億美元。（圖／路透）



文／中央社

中國熱門短影音分享軟體TikTok為解決美國安全疑慮，準備接受美企甲骨文和沃爾瑪入股。美國媒體報導，TikTok母公司字節跳動尋求開價總估值600億美元（約新台幣1兆7400億元）。

相關企業昨天表示，甲骨文（Oracle）將收購TikTok全球（TikTok Global）12.5%的股份，並會將所有美國用戶資料儲存在甲骨文的雲端伺服器，以符合美國國家安全要求。美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）則表示將收購7.5%股份。

路透社今天引述彭博新聞（Bloomberg News）報導，若未具名知情人士消息屬實，而甲骨文和沃爾瑪也同意字節跳動對TikTok的估值，則按持股比例，兩家美企合計將支付120億美元（約新台幣3480億元）。

路透社向字節跳動、TikTok、甲骨文和沃爾瑪尋求對報導置評，全都尚未接獲回應。

彭博的報導還說，由於相關企業仍在討論股權結構和資安措施，因此TikTok最終估值尚未確定。

美國總統川普昨天表示，他原則上支持甲骨文和沃爾瑪入股TikTok的交易。這將使得TikTok能夠繼續在美國營運。川普先前頒布行政命令要字節跳動放棄TikTok，如今立場似乎大轉彎。

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