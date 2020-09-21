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竹南「長青之森」淨灘全社區總動員　2小時清出200公斤垃圾

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▲現場50多名志工及民眾，不到2個小時就撿出近200公斤的垃圾。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲現場50多名志工及民眾，不到2個小時就撿出近200公斤的垃圾。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

林務局新竹林區管理處與苗栗縣竹南鎮塭內社區在地夥伴，20日在苗栗縣竹南鎮長青之森舉辦「親淨海、里海趣-淨灘活動」，現場50名多志工及民眾揮汗參與，為家園環境維護投入能量。不到2小時，清理之沙灘垃圾總計約200公斤，現場隨即做好分類工作。淨灘整理的垃圾亦由苗栗縣政府清潔大隊協助清運處理。

新竹林區管理處處長夏榮生表示，台灣四面環海，是典型的海島型國家，行政院蘇院長推動「向海致敬計畫」，就是要讓台灣美麗的海岸線呈現新氣象，讓民眾有更親海的機會，但海岸的清潔美麗，光靠政府的力量是不够的，這次活動就是藉由政府機關帶頭做起，號召社區民眾自發性參與，透過民間無遠弗屆的力量，體會親手維護海岸環境，為自然環境付出一份心力後的整潔海岸的成就感，以了解並珍惜美麗之島。

▲▼社區志工民眾大手牽小手，一起同心協力淨灘。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼社區志工民眾大手牽小手，一起同心協力淨灘。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼社區志工民眾大手牽小手，一起同心協力淨灘。（圖／記者黃孟珍翻攝）

夏榮生強調，竹南鎮塭內河岸難得保有完整的自然沙灘與猶如黑森林般的海岸防風林，而到紫斑蝶的繁殖季節，還會看到泛著金、銀色的紫斑蝶結蛹，像是夜空中的繁星，點綴著海岸林裡豐富的自然生態。這片北起龍鳳漁港、南至中港溪出海有5.6公里長的海岸保安林，守護了生態、河口與農村特色，也是全國最美麗的沙灘海岸之一。

竹南鎮塭內社區發展協會理事長表示，淨灘後營造更親和的生物棲息環境，讓森林有更豐富的生物多樣性，提供附近學校、機關、團體體驗環境教育場域。淨灘後做垃圾分類，讓參加民眾了解垃圾分類及資源回收再利用的重要，養成節約能源、惜福、愛物之低碳生活方式，將環境保護的觀念，落實於日常生活中。

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