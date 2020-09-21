首爾果菜市場清晨傳大火！中秋生鮮蔬果全燒毀...濃煙吞沒城市

▲首爾東大門區清涼里傳統果菜市場發生火災，附近道路擠得水洩不通。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾市東大門區祭基洞的清涼里果菜市場今（21）日清晨4時32分發生一起嚴重的大火，傳統市場與果菜市場20多處店鋪當場燃燒，大火遍及至67個店鋪，消防當局獲報後隨即出動248名人力、64台消防車支援救火，附近道路因此擠得水洩不通，目前尚未傳出人員傷亡。

根據《韓聯社》、《News1》，消防當局研判火勢是從冷凍倉庫傳出，火勢大致上於上午7時26分撲滅。首爾市交通情報科表示，為支援救火，已暫時封閉東大門區旺山路從清涼里往祭基洞京東藥令市場的2線車道與反方向1線車道，由於是上班交通尖峰時期，預估將會帶來擁擠車潮。

▲首爾東大門區清涼里傳統果菜市場發生火災，遠處便能觀察到熊熊火勢。（圖／達志影像）

經營水果批發的趙某表示，「雖說好像沒有傳出人員傷亡，但（消防人員）在噴了幾次水後仍無法撲滅火勢，隔壁的水果攤早就全部燒毀了」；同樣在巷口經營水果店的曹某也表示，「清晨4點的時候就燒起來了，這社區附近大部分都是違章建築，根本就無法拿到保險金。」

由於目前距離中秋連假已剩不到2周，消防當局表示中秋節貨品都堆積在火場，使得火勢較難以一次撲滅，預估此次火災將使得攤商難以渡過今年佳節。

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