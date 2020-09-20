自立門戶風聲走漏！日本山口組閃電開除最大派「山健組」獄中大佬

記者王佩翊／編譯

日本最大黑幫山口組2015年起正式分裂為「舊山口組」、「神戶山口組」以及「絆會」，其中舊山口組與神戶山口組間的對立問題近年來越來越嚴重，也因此遭到當局列為特定抗爭指定暴力團。如今神戶山口組內更傳出內鬨，負責帶領組內核心組織「山健組」的中田浩司疑似因想自立門戶，遭到神戶山口組閃電除籍。

根據《神戶新聞》報導，現年61歲的中田浩司在神戶山口組內擔任核心組織「山健組」的組長，然而神戶山口組內部卻在近日口頭通報旗下所有成員，稱由於中田違反組內規定，因此將其除籍。根據消息人士透露，神戶山口組已在10日對外發出處分狀以公開相關事項。

山口組2015年發生分裂衝突後，山健組就從山口組分離出來，並主導成立神戶山口組。據了解，在神戶山口組內，與舊山口組對立最嚴重的便是山健組，然而自7月起卻傳出有部分幹部對上交高額的保護金感到不滿，因此有意自立門戶，疑似就是因此才會遭到神戶山口組及時斷尾，開除山健組老大中田浩司。

兵庫縣警方目前已經掌握相關消息，也將進行進一步的確認。據悉，除籍與「絕緣」不同，絕緣等同於永久流放，永不得重返組織，而除籍則仍保留回歸的可能性。另一方面，中田浩司2019年因涉嫌開槍攻擊對立組織山口組旗下成員遭以「殺人未遂嫌疑」起訴並逮捕，目前仍在拘留中。