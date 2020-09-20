自立門戶風聲走漏！日本山口組閃電開除最大派「山健組」獄中大佬

読む方としては何故に“五代目山健組組長である中田浩司・神戸山口組若頭代行が先月に引き続いて欠席”その理由が知りたい・・これに尽きるね。— 理事長 (@MadmaxWildspeed) October 12, 2019
＊中田組長の写真は実話時代から引用#bizjournal https://t.co/2kvIpYdcto pic.twitter.com/iVsbgvgaKa
記者王佩翊／編譯
日本最大黑幫山口組2015年起正式分裂為「舊山口組」、「神戶山口組」以及「絆會」，其中舊山口組與神戶山口組間的對立問題近年來越來越嚴重，也因此遭到當局列為特定抗爭指定暴力團。如今神戶山口組內更傳出內鬨，負責帶領組內核心組織「山健組」的中田浩司疑似因想自立門戶，遭到神戶山口組閃電除籍。
根據《神戶新聞》報導，現年61歲的中田浩司在神戶山口組內擔任核心組織「山健組」的組長，然而神戶山口組內部卻在近日口頭通報旗下所有成員，稱由於中田違反組內規定，因此將其除籍。根據消息人士透露，神戶山口組已在10日對外發出處分狀以公開相關事項。
山口組2015年發生分裂衝突後，山健組就從山口組分離出來，並主導成立神戶山口組。據了解，在神戶山口組內，與舊山口組對立最嚴重的便是山健組，然而自7月起卻傳出有部分幹部對上交高額的保護金感到不滿，因此有意自立門戶，疑似就是因此才會遭到神戶山口組及時斷尾，開除山健組老大中田浩司。
兵庫縣警方目前已經掌握相關消息，也將進行進一步的確認。據悉，除籍與「絕緣」不同，絕緣等同於永久流放，永不得重返組織，而除籍則仍保留回歸的可能性。另一方面，中田浩司2019年因涉嫌開槍攻擊對立組織山口組旗下成員遭以「殺人未遂嫌疑」起訴並逮捕，目前仍在拘留中。
神戸山口組井上邦雄組長は五代目山健組中田浩司組長に対しソフトに除籍 pic.twitter.com/3guR5K086g— ドルバカ (@DOLBAKA) September 17, 2020