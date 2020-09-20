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全球最老國家！日本65歲以上老人破3617萬創新高　每5人就有1長者

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▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲日本的高齡人口比例創下歷史新高。（圖／pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本即將在21日迎來「敬老節」，根據總務省20日公布的最新數據，目前日本人口中65歲以上的長者已經來到3617萬人，佔總人口數的28.7%，創下歷史新高，是全世界「最老的國家」。另一方面，日本的總人口數比起去年還要少了29萬人，少子化、高齡化情形越來越嚴重，引發擔憂。

根據《日本放送協會》報導，總務省稍早公布截至15日的最新數據，而數據顯示，日本國內目前超過65歲的高齡人口已經高達3617萬人，相較去年增加了30萬人，創下歷史新高。其中，男性佔了1573萬人，女性則比男性多出471萬人，共有2044萬人超過65歲。

除了高齡人口數增加外，受到總人口減少29萬人影響，高齡人口比例較去年增加了0.3個百分比，來到28.7%，也創下有史以來的最高紀錄。據聯合國的數據統計，日本是全世界「最老的國家」，高齡人口比例較第二名的義大利還要多出5個百分比。

另一方面，從女性的年齡分布來看，這也是70歲以上的高齡者人數第一次超過女性總人口的25%，也就是說每4名女性中就有1人超過70歲。

日本厚生勞動省日前公布最新數據，100歲以上的人瑞人口數首度超過8萬大關，來到8萬450人，相較去年增加9176人，已經連續50年創下前一年新高。此外，數據顯示，百歲人瑞中有高達88.2%是女性。

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