國三少女半年和高雄、金門18男發生關係　母告性侵！警全找到人了

▲小美母親近來發現女兒有異，一問之下女兒疑似和男網友吵架，這才驚覺女兒遭多人性侵。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名15歲少女小美（化名）半年內和18名男子發生關係，地點包括高雄和遠在外島的金門。母親發現女兒有異狀，驚覺女兒遭到多人玷汙，氣得到警局報案怒告性侵。而這18人雖喊冤和少女是你情我願，仍通通被依妨害性自主罪嫌送辦。

警方提醒，《刑法》上對於未滿16歲之人的性行為，不管是自願或是被迫，都被認為是有罪的；這是因為未成年人的身心發育尚未健全，對於性的認知尚未成熟，法律為了保護未成年人之用，不管是男對女或是女對男發生性行為，都是違反《刑法》「準強制性侵害罪」。

警方說，故依《刑法》第227條規定，對於14歲以上、未滿16歲男女為性交者，處7年以下有期徒刑；對14歲以上、未滿16歲男女為猥褻之行為者，處3年以下有期徒刑。

▼被告辯稱是和少女情投意合發生關係。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

《自由時報》報導，小美2019年開始透過手機交友APP、臉書私訊，和多名男網友認識，並在汽車旅館發生性行為；她期間也曾到金門玩，也和住在當地的網友有性關係，直到今年2月共和18人有性行為。

小美母親近來發現女兒有異，一問之下女兒疑似和男網友吵架，這下才驚覺女兒遭到多人性侵，氣得報警提告。警方追查了一個多月，雖這18男到案都辯稱雙方是情投意合、你情我願，仍通通將他們依妨害性自主罪嫌送辦。