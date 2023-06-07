北捷15站新增韓語廣播！　許淑華點名「她」：歡迎帶韓國朋友來玩

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

隨著疫情解封掀起觀光熱潮，民進黨台北市議員許淑華在5月質詢時爭取捷運局可思考更多不同語言服務的可行性，在因應國際觀光客在疫情解封後陸續回流的同時，也能讓旅客在台北搭乘捷運更便利，因此，北捷在經過研究與調查後發現，韓國旅客有明顯增加趨勢，將在15個車站增設韓語廣播，預定在今年8月底前完成上線。

許淑華在5月質詢時曾提醒捷運局可思考更多不同語言服務的可行性，在因應國際觀光客在疫情解封後陸續回流的同時，也能讓旅客在台北搭乘捷運更便利。她指出，北捷在經過研究與調查後發現，韓國旅客有明顯增加趨勢，因此建議可適當增加韓語站名廣播，同時也決定擴增其他轉乘站的日語廣播服務；而依北捷評估規劃，到站廣播需於列車停妥前播畢，需錄製及審聽日、韓語音檔，上線也需經調整測試，目前全案預定在今年8月底前完成上線。

許淑華提到，相關單位在調查評估時也參考了社群打卡情形及網路相關討論，以觀察韓國旅客喜愛的台灣時熱門景點，以雙北為例，包括台北101、華山文創園區、永康街、西門町、淡水、九份、平溪，經過綜合考量選定韓國旅客熱門景點之鄰近車站；而至於目前已有日語熱門景點13站，維持不變，但在8個轉乘站則會再新增日語站名，這8個車站分別為民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安，以及南港展覽館。

以下為北捷最新規劃提供韓語、日語站名廣播服務的車站。

韓語：台北車站、中山、東門、台北101/世貿、淡水、西門、中正紀念堂、民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安及南港展覽館。

日語：士林站、東門站、台北101/世貿站、淡水站、劍潭站、中正紀念堂站、北投站、新北投站、中山站、台北車站、西門站、龍山寺站。新增：民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安，以及南港展覽館。

許淑華也點名知名韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」表示，「歡迎帶韓國朋友來玩，現在也能聽懂捷運站名囉！」