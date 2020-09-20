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女子深夜推拋錨機車走10公里　「頭低低的」員警以為躲酒駕

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▲女子深夜推故障機車，一度遭警方誤為酒駕逃避而行。（圖／龍潭警分局提供）

▲女子深夜推故障機車，一度遭警方誤為酒駕逃避而行。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市40歲廖姓女子20日凌晨因試騎新買重機卻無故拋錨，迫不得已推車10餘公里準備回家，適巧桃園市龍潭分局高平派出所警員卓光煜、林維紘巡邏遇見，因廖女看見警方經過一直低頭，警方當下直覺有異，誤以為是駕駛可能有酒駕違規情形，看見警車經過緊張而將車輛熄火用牽的，員警立即提高警覺並趨前盤檢，經了解後護送她返家。

廖姓女駕駛表示，昨天深夜騎著最近新買的機車，想試試車子狀況，自家中出發往大溪方向行駛，行經桃園市大溪區時，沿途看著機車儀表板警示燈閃爍亮著，心裡很緊張，幹脆就折返回家路程了，沒想到行經路線係屬市郊區，在這深夜裡沿路的民家住戶早已熄燈睡覺了，而機車行也都已打烊休息，未料騎著騎著車子竟就熄火了，身上又沒帶手機可聯絡求援，深夜裡在市郊道路又沒有行經車輛，一時求助無門下，只能自己牽著機車沿路推車返家，就這樣推了10幾公里路了。

廖女在體力不支精疲力倦的情形下，突然看見有車經過，心裡燃起希望本想主動攔車求助，靠近時才發現是警察巡邏車，當下又不好意思求助警方，只能低著頭繼續牽車，處理警員林維紘了解狀況後，擔心深夜裡女子單獨1人易衍生其他危險，當下請女子將機車貴重物品取出，並以巡邏車載著女子平安送返家中。

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