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約朋友跑山！23歲志願役軍人重機下山…相撞轎車「顱內出血」慘死

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▲▼重機撞上轎車後車損相當嚴重。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲重機撞上轎車後車損相當嚴重。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市新店區北宜公路附近19日發生嚴重車禍，一輛重機下午5點從北宜公路下山，與準備左轉的轎車發生碰撞，導致23歲的劉姓男騎士當場噴飛，送醫後仍宣告不治。據了解，這名劉姓騎士是志願役軍人，熱愛到山區騎重機，今天跟朋友約好跑山，沒想到返程時發生意外，詳情仍待進一步釐清。

劉男當時騎乘重機，從北宜公路下山，行經北宜路二段421巷口時，與紅色小客車發生碰撞，導致劉男當場噴飛。救護人員接獲報案，立刻趕到現場，將劉男送往新店區台北慈濟醫院急救，但劉男到院前就已經沒有生命跡象，經過搶救仍不幸身亡。

▼轎車與重機相撞，兩車車損十分嚴重。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼重機撞上轎車後車損相當嚴重。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方經過調查，當時呂姓女子開著紅色轎車，準備從北宜路二段駛向北宜路三段，經過421巷時打算左轉，不慎與劉男發生碰撞，右側車門被撞上，經過抽血檢測，呂女酒測值為0，詳細肇因仍待進一步釐清。

根據《自由時報》報導，劉男是職業軍人，平時熱愛跑山，也時常在臉書分享相關內容，今天與朋友到山上聊天，約好一起下山回家，當時朋友因為手機響了，停在後面講電話，再度啟程時，就發現同伴出了車禍。

 

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