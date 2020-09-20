台灣設計展倒數上線中！10/1起揪朋友走逛舊城區嚐美食、賞古蹟





▲新竹擁有豐富的歷史文化，2020台灣設計展將串連起新竹市區老屋、古蹟等，帶民眾深度挖掘「老竹塹」的魅力。（圖／翻攝自FB「台灣設計展 Taiwan Design Expo」，下同）

生活中心／綜合報導

今年度的台灣設計展「Check in新竹－人來風」將於10/1在「風城」新竹展開，有別於單一固定展區的設計，今年度展區路線總計約兩公里，觀展路線從新竹前站到後站規劃出三大展區，處處皆有亮點，其中具有300年歷史的舊城區「Living museum」展區，由5座古蹟加上30處店家串連而成，打造出「舊城生活博物館」，沿途還可見展覽主視覺「新竹獸」，為舊城區點綴出獨樹一幟的趣味風格。首次開放入內的私有古蹟「新竹州圖書館」，更將以沈浸式體驗，顛覆民眾對於「圖書館」的想像。串連展區的2公里步行軸線上，除了有豐富舊城美食、古蹟巡禮，更包含多個活化後的老屋空間可供逛遊、休憩，透過「看展即旅行」的概念，帶民眾深度挖掘「老竹塹」的魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲除了「竹科」為新竹「名產」，擁300多年歷史的舊城區也有為數不少的古建築。



​新竹位於北台灣，經常被與「竹科」、「清大交大」劃上等號，不過，新竹的歷史痕跡與文化底蘊可是相當深厚，講到傳統文化，「新竹都城隍廟」絕對是當地信眾及外地人必朝聖的地點，城隍廟口以及舊城區美食更是多不勝數，鴨肉炒麵、肉圓、粉圓冰、摃丸、米粉、竹塹餅、水潤餅⋯⋯，逛展途中也能同時滿足視覺與味覺，除了品嚐美食豐富味蕾，亦能透過飲食習慣貼近在地文化，一窺新竹的日常面貌。​

▲新州屋。



​新竹市長林智堅於今年第四度蟬聯五星市長，施政滿意度有目共睹，其推行的各項文化政策更是備受矚目，為守護老屋建築與文化資產，新竹市大力推動「老竹塹、老屋味」老屋活化經營補助計畫，吸引不少對在地文化具有強烈認同感的青年申請、一圓創業夢，該計畫不僅提供補助，也經常舉辦各項老屋活化相關課程，展現出新竹強大的文化力。2020台灣設計展，觀展路線內就有十多間老屋可供探索，每到週末假日遊客絡繹不絕。

「或者工藝櫥窗」提供現代人生活中多項工藝產品選擇，並推動「工藝生活化」，將情感注入工藝作品內，陪伴每一個日常；「戲棚下Under Six Pound」懷舊建築風格結合創新思維，製作出香氣四溢、汁多味美的炸雞，累積不少忠實粉絲，每到週末假日，更是大排長龍；從環保出發的「實物生活 x 攪攪雜食舖 Real Things x la-la-e」提供裸賣食材、環保生活小物等，並有以台灣在地食材製作的餐點，提倡環保外帶、環保外送等環境友善服務；「Ça va小日和。」位於寧靜的巷弄內，清新的日系風格與充滿復古感的氛圍，搭配咖啡和手作甜點，是最合適的下午茶選擇；以純粹的沁涼滋味圈粉無數的「814冰棒大同冰店」，酸梅、綠豆、芋頭等兒時滋味，讓人回憶起童年的蟬鳴；「嗎啡韓式拿鐵專賣」，吸睛的韓式拿鐵和各項手作飲品，是巷弄裡別出心裁的小天地；以50年老宅改造的特色中式餐廳「湯明茶樓」空間內設計理念為仿古摩登，用台灣好茶佐餐、新式台菜料理收服不同年齡層消費者的味蕾；少見的純素餐館「湘穡 草本拉麵 V-Ramen」店內品項均無蛋、無奶、無五辛，提供現代人嶄新的飲食選擇；「石坊小井」門口的大紅燈籠與木門彷彿穿越時空，三五好友點上幾道經典菜色，就是場超滿足的聚餐；天色晚了也不擔心沒地方去！日式木造建築居酒屋「大村武串燒居酒屋-新竹店」品項豐富，與朋友們用餐還能欣賞老建築。

▲「或者工藝櫥窗」將工藝生活化。（圖／翻攝「或者工藝櫥窗FB」）



▲新式台菜「湯明茶樓」收服不同年齡層消費者味蕾。（圖／新竹市政府提供）

喜愛花草與手作的人，「弦悅草植物押花美學」絕對是不能錯過的一方天地，透過賦予花草重生，重新詮釋大自然；「原來如此工作室 Souka Studio」從捏陶開始，用雙手感受最接近土地的溫度，捏製出心中所想像的形狀。多間老屋讓你看展之餘也能滿足逛遊的心情。

▲美術館。



▲新竹州圖書館。



▲孔廟前廣場產區出現嶄新樣貌。



新竹市舊城區歷史悠久、古蹟密度高，跟著觀展路線將能一次認識新竹州圖書館、美術館、新州屋、影像博物館、大同108等五處代表性古蹟，探尋豐富的在地故事，眾文青和古蹟控，新竹行程準備排起來。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

2020 台灣設計展 CHECK in 新竹 倒數開展！

﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

時間：109 年 10 月 1 日 (四) 至 10 月 11 日 (日)

活動官網：www.designexpo.org.tw/