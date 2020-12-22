十四五拚鄉村振興　台商看好農業文創、公用品牌

▲浙江省縉雲縣有「黃帝縉雲，人間仙都」美譽。（圖／受訪者提供）



記者曾俊豪／綜合報導

大陸十四五計畫將鄉村振興列入其中，讓不少台商看到機會。以浙江台商顏峻瑜為例，登陸發展三年的他，將台灣的農業文創理念帶到當地，迄今已為超過180家企業做品牌設計。顏峻瑜認為，農業文創、生態農業、公用品牌等，會是未來兩岸農業交流熱點。

浙江省縉雲縣素有「黃帝縉雲，人間仙都」美譽，近年來，當地的生態農產品也改走精緻化、品牌化的道路，甚至推出縣域農產品區域公用品牌「有縉道」。

顏峻瑜指出， 大陸消費者熟知的凍頂烏龍，其實是台灣南投鹿谷的茶葉區域公用品牌。「但凍頂烏龍只是單一品類，『有縉道』則涵蓋縉雲的各種優質農產品。」

他以縉雲當地的「五色產業」為例，像是「兩黃」黃茶和燒餅、「兩白」茭白筍和爽麵，還是「一紅」楊梅、「一黑」梅乾菜和「一灰」麻鴨等，本身都有一定的歷史性與知名度。

▲▼縉雲縣以「五色產業」聞名。（圖／受訪者提供）

然而，最難的地方在於不同品類的農產品如何整合，甚至提升消費者對品牌的認知與信任。也因此，「有縉道」這類區域公用品牌的出現，能讓資源順利統整。

顏峻瑜表示，「區域公用品牌並不是隨便誰都可以用，是有嚴格的准入要求和規則的，因此品牌化後，更能帶給消費者信賴感的原因。」

中共十九屆五中全會明確「十四五」時期接續推進脫貧攻堅邁向鄉村振興的路線圖：優先發展農業農村，全面推進鄉村振興。其中，「文創+鄉村+旅遊」近年相當熱門，除了可吸引年輕文創人才進駐鄉村，還能進一步透過旅遊帶動當地經濟發展。

▲大陸十四五延續鄉村振興。（圖／受訪者提供）