　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020台灣設計展　新竹公園六展館變身科技控主場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲孔廟前廣場改造後狀況。（圖／新竹市政府提供`）

▲孔廟前廣場改造後狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

科技控注意！新竹市政府今（11）日公布2020 台灣設計展「Check in新竹－人來風」的第一主場館新竹公園，主打「科技資訊流」，體育館的「城市終端機」、風Live House的超連結「Hyper Link」，讓數位數據具象化，讓民眾彷彿親身進入數位世界，孔廟廣場則將有最美變電箱科普特展，春池玻璃則將讓玻工館變身「循環經濟」大本營。

新竹市長林智堅表示，竹市是全台「科技人」最密集的城市，也造就這座城市最年輕的人口結構，本次設計展「新竹公園」主展區以科技資訊為主題，新竹市體育館「The Terminal 城市終端機」為展區心臟，延伸發展出各區特色。

風Live House以「超連結Hyper Link」為題，由簡訊設計張志祺（知名Youtuber志祺七七）、偶然設計曾令理策展，利用數位媒材主打「互動科技」，創造虛擬世界與現實連結，如「臉部偵測機」邀民眾「露臉」就可以啟動數據即時分析，秀出個人專屬的「科技刺青」，從自身經驗談科技演變。

新竹在地產業春池玻璃，打造「循環展」，以日常視角探索循環可能，展場以啤酒玻璃堆疊成巨大圓柱體，再搭配耳機播放玻璃輾壓、回收、整理，串成「回收的聲音」，透過視覺上的龐大壓迫、聽覺體驗，感受物品若未經循環所帶來的壓迫性與破壞性。

現代生活電力無所不在，變電箱也成城市街道上的必然風景，孔廟廣場將由台灣電力公司展出「美感電域」科普特展，堪稱「全台最美變電箱」的伸展台，新竹市政府也與台電攜手，一次展出構成「街道美學」的重要因子，包括街道家具、指標系統、公車站牌、電線共桿、人行道與馬路鋪面等，展現「美感藏在細節裡」的城市美學精神。

孔廟內部展場將以「世界最美教科書」為主題，展出台灣從清代、日治時期、現代民間出版等教科書變遷，也展出台日兩地的教科書大比拚，了解不同政治社會背景下，教育政策的多元面貌。

新竹市動物園園區內的Gift Shop，則陳列在地百年的風土名物呈現「新竹風格」，6家特色美食店家，展現飲食設計力，5位新竹在地、移居名人現身聊新竹，還有超過30種風格商品讓民眾看到「消費力爆發」的新竹。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
獨／台北長庚驚爆悶殺命案！中風妻臥床　夫下重手痛哭：對不起
鄰家女沒熱水器…人夫借她浴室洗澡結局超展開
快訊／高雄前鎮冒怪味…測出乙烯！　副市長急衝現場
太好用！　iPhone四大隱藏神技巧必學　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020台灣設計展　新竹公園六展館變身科技控主場

嘉義醫院志工陪長者出遊　前進故宮南院...高齡友善環境很窩心

台南市議長郭信良、立委陳亭妃與營建署長會勘　解決路面不平及淹水之苦

嘉義夫妻檔幫「恐怖組織」賣瀝青！　獲利密匯伊朗...GG了

民眾在國道違規停車拍攝交通事故　國道警察要罰！

新港奉天宮董監事會改選　何達煌4度蟬聯董事長：持續為媽祖付出

疑因財務糾紛電台遭人抗議　永康警到場戒護

竹市騎樓違章拆除大作戰！順平計畫涵括18路段...已拆30多處

台南市長黃偉哲積極爭取經費　改善北區、安南區淹水問題

為2021燈會熱身！新竹市順平啟動　信義街5違建今日拆完

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

2020台灣設計展　新竹公園六展館變身科技控主場

嘉義醫院志工陪長者出遊　前進故宮南院...高齡友善環境很窩心

台南市議長郭信良、立委陳亭妃與營建署長會勘　解決路面不平及淹水之苦

嘉義夫妻檔幫「恐怖組織」賣瀝青！　獲利密匯伊朗...GG了

民眾在國道違規停車拍攝交通事故　國道警察要罰！

新港奉天宮董監事會改選　何達煌4度蟬聯董事長：持續為媽祖付出

疑因財務糾紛電台遭人抗議　永康警到場戒護

竹市騎樓違章拆除大作戰！順平計畫涵括18路段...已拆30多處

台南市長黃偉哲積極爭取經費　改善北區、安南區淹水問題

為2021燈會熱身！新竹市順平啟動　信義街5違建今日拆完

他猥褻判囚1年...因這理由強制治療9年　終獲釋「永不再犯！」

理財周刊／贏家全拿　科技靠顏值吃飯時代來臨

中職／猛威爾對決德保拉　獅象大戰打序出爐

男大生蹲馬桶5分鐘下體一陣劇痛！　抓住1米蛇送醫縫4針

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！中風妻臥床　夫下重手痛哭：對不起

先探／中國經濟超英趕美不是夢

「17坪擁三房二衛一陽台」很吃地點　過來人曝1關鍵：實在不值！

21公斤混種犬「長得超老實」　鄰居「6個字貼切形容」網笑翻！

反送中女孩變裸屍「遺體腐化」　香港陪審團裁定：死因存疑！

麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

地方熱門新聞

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

房租漲52倍！平溪天燈街店家槓地主

豆花伯遭棄單　黃偉哲到場包下所有豆花

蒜價影響火鍋店下架「蒜片牛肉」

男持刀指著「熊貓外送員」？結局超展開

桃園老城區重建　黃家齊提3解方

84歲專賣局新竹支局重現天日

輪胎王遺產稅26億　大村禮金6千

受疫情影響衝買氣！名牌休閒鞋下殺1.5折

豪品負責人常扶弱濟貧　鄰訝異

綠色絲巾姊驚見車禍先顧傷患

電動車不來電！警載男大生10公里換電池

樹林紅麴文化節　闖關拿禮抽家電

嘉義夫妻檔幫「恐怖組織」賣瀝青

更多熱門

相關新聞

2020台灣設計展號召千名志工

2020台灣設計展號召千名志工

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」，10月將於竹市盛大登場，預計將是台灣疫情過後最大展覽，新竹市長林智堅今（10）日親自號召千名志工，邀請大家10月1日至11日與全台最頂尖的設計策展團隊近距離合作，所有志工都將贈予「特製口罩與徽章」為標準配備，且只要服務滿10個班次，就可獲得有「竹科人指定包款」之譽的設計小包，邀請更多民眾一起加入「設計人」的行列！

5大古蹟老屋 打造2020台灣設計展主展區

5大古蹟老屋 打造2020台灣設計展主展區

台灣設計展「新竹獸」將現身兩公里展區

台灣設計展「新竹獸」將現身兩公里展區

2020台灣設計展　新竹獸將現身

2020台灣設計展　新竹獸將現身

新竹「州圖書館」首次開放入內

新竹「州圖書館」首次開放入內

關鍵字：

2020台灣設計展

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

遭栽贓當謝和弦炮友　陳芳語怒開罵

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面