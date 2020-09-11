2020台灣設計展　新竹公園六展館變身科技控主場

▲孔廟前廣場改造後狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

科技控注意！新竹市政府今（11）日公布2020 台灣設計展「Check in新竹－人來風」的第一主場館新竹公園，主打「科技資訊流」，體育館的「城市終端機」、風Live House的超連結「Hyper Link」，讓數位數據具象化，讓民眾彷彿親身進入數位世界，孔廟廣場則將有最美變電箱科普特展，春池玻璃則將讓玻工館變身「循環經濟」大本營。

新竹市長林智堅表示，竹市是全台「科技人」最密集的城市，也造就這座城市最年輕的人口結構，本次設計展「新竹公園」主展區以科技資訊為主題，新竹市體育館「The Terminal 城市終端機」為展區心臟，延伸發展出各區特色。

風Live House以「超連結Hyper Link」為題，由簡訊設計張志祺（知名Youtuber志祺七七）、偶然設計曾令理策展，利用數位媒材主打「互動科技」，創造虛擬世界與現實連結，如「臉部偵測機」邀民眾「露臉」就可以啟動數據即時分析，秀出個人專屬的「科技刺青」，從自身經驗談科技演變。

新竹在地產業春池玻璃，打造「循環展」，以日常視角探索循環可能，展場以啤酒玻璃堆疊成巨大圓柱體，再搭配耳機播放玻璃輾壓、回收、整理，串成「回收的聲音」，透過視覺上的龐大壓迫、聽覺體驗，感受物品若未經循環所帶來的壓迫性與破壞性。

現代生活電力無所不在，變電箱也成城市街道上的必然風景，孔廟廣場將由台灣電力公司展出「美感電域」科普特展，堪稱「全台最美變電箱」的伸展台，新竹市政府也與台電攜手，一次展出構成「街道美學」的重要因子，包括街道家具、指標系統、公車站牌、電線共桿、人行道與馬路鋪面等，展現「美感藏在細節裡」的城市美學精神。

孔廟內部展場將以「世界最美教科書」為主題，展出台灣從清代、日治時期、現代民間出版等教科書變遷，也展出台日兩地的教科書大比拚，了解不同政治社會背景下，教育政策的多元面貌。

新竹市動物園園區內的Gift Shop，則陳列在地百年的風土名物呈現「新竹風格」，6家特色美食店家，展現飲食設計力，5位新竹在地、移居名人現身聊新竹，還有超過30種風格商品讓民眾看到「消費力爆發」的新竹。