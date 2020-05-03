基隆發動老屋活化引擎再現生機　中正區申請6案通過最多

▲ 基隆發動老屋活化引擎再現生機，中正區通過的補助案6件居各行政區之冠，且位於義二路老街區的申請案就有3件。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／新北報導

具有文化保存價值的私有老屋再現生機！由文化部補助私有老建築保存再生計畫在基隆市獲得熱烈響應，2019年共有9件申請，經審查後通過9件，其中，中正區通過的補助案6件居各行政區之冠，且位於義二路老街區的申請案就有3件，結合目前施工中的希望之丘再造工程，老屋再造加上豎梯之全新景觀規劃，未來可望成為老屋新生的潛力發展區。



文化局長陳靜萍指出，文化部推出的私有老建築保存再生計畫是希望藉由民間自發性的力量發起老屋保存的補助計畫，凡是1971年以前興建，具有文化保存價值的私有老屋，經過文化部審定後即可獲得補助，可申請的項目分別是建物整修類及文化經營類。基隆市2019年共通過9案，獲得近1900萬元的經費補助。

陳靜萍表示，通過核定補助的案子包括有中正區的「自立書局再生計畫」、「哨船頭老屋58文創小巷」2案、「憶起義重町老屋空間創生計劃」、正濱漁港的「正濱海門」、八斗子漁村「里長的家」等6案，以及中山區的「仙洞陳醫院老屋修復計畫」、仁愛區的「梅英居」及「草店尾老屋保存再生計畫」。



陳靜萍指出，由於私有老屋保存案的補助，依規定必須具公共性及民眾參與性，而中正區義二路老街區也是日治時期所稱「義重町」的街區，是基隆的商業中心，而有「基隆銀座」的美譽，許多老屋的門面至今仍保有過去繁華時期的建築形式，部分老屋計畫的申請人也願意與在地團體共同經營老屋空間，期盼透過希望之丘的再造及老屋的再生計畫，能恢復義二路廊帶昔日的風采。

另外，位於正濱漁港的「正濱海門」計畫，因佇立於正濱彩色屋正對面，申請人認為透過修繕補助後，民眾可多一處觀景打卡的地方，讓正濱地區增添老屋文化的休閒風貌，而八斗子漁村「里長的家」申請人則希望透過私有老建築的建物修繕補助，帶動八斗子漁村老屋的活化。

至於中山區的「仙洞陳醫院老屋修復計畫」、仁愛區的「梅英居」及「草店尾老屋保存再生計畫」，這三個申請案都是希望透過老屋的建物修繕補助，讓昔日老屋光環再次被周圍居民看到，並且藉由屋主的理念讓修繕後的老屋可以變成舊街區的新生點，這些令人期待的老屋再生計畫，也將會與文化部簽約之後逐步展開修繕，讓基隆的老屋可以繼續被下一代認識。



陳靜萍說，老屋的保存再生不僅是老屋的再生，也是基隆在地故事的再生，透過故事能夠讓我們的下一代更加認識基隆，也更加認識自己的故鄉。

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