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中華炎帝神農文創大賽　台灣2作品獲獎

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▲▼湖南 。（圖／翻攝新華社）

▲國台辦副主任龍明彪出席活動。（圖／翻攝新華社）

記者曾俊豪／綜合報導

中華炎帝神農文化創新創意大賽19日在大陸湖南省長沙市舉辦頒獎典禮暨成果展，今年共收到超過5000件參賽作品，經過激烈競爭，大會從中挑選出34件優秀作品。其中，來自台灣的連鎖反應獲得產品設計類銀獎，穿麻引線獲得IP形象類銅獎。

綜合陸媒報導，今年賽事以「崇敬中華始祖、弘揚炎帝文化」為主題，並向全球徵集文化創意作品，主要希望藉此增進全球華人的民族認同，推動炎帝神農文化創意產業發展。

▲▼湖南 。（圖／翻攝新華社）

▲「穿麻引線」獲頒IP形象類銅獎。（圖／翻攝新華社）

賽事在今年6月正式啓動，共吸引來自中國大陸及香港、澳門、甚至美國、加拿大、英國、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、德國等國家和地區的華人及文創業者投稿，共收到參賽作品5286件，其中來自台灣德參賽作品有1358件，佔比25.69%。

報導指出，大賽最終評選出34件優秀作品。其中，祭典Logo類最佳設計獎1名，IP形象傳播設計類金獎1名、銀獎2名、銅獎3名，產品設計類金獎1名、銀獎2名、銅獎3名。

其中，來自台灣的連鎖反應獲得產品設計類銀獎，穿麻引線獲得IP形象類銅獎，不過，受新冠肺炎疫情影響，部分參賽者最終通過視訊連線的方式，出席頒獎典禮。據了解，中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪，副省長何報翔出席頒獎典禮，為獲獎作品及選手頒獎。

▲▼連鎖反應獲得產品設計類銀獎 。（圖／翻攝新華社）

▲「連鎖反應」獲得產品設計類銀獎 。（圖／翻攝新華社）

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