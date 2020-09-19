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沒去逢甲也吃得到！台中最強創意串燒快閃烏日高鐵旁…..限期2天

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▲最強創意串燒激旨燒鳥9/20、9/21快閃烏日展覽館的台灣美食嘉年華。（圖／記者游瓊華攝）

▲最強創意串燒激旨燒鳥9/20、9/21快閃烏日展覽館的台灣美食嘉年華。（圖／記者游瓊華攝，以下同）

記者游瓊華／台中報導

曾創下單日賣出2300串、有華麗創意串燒之稱的激旨燒鳥，被網友喻為逢甲夜市傳奇，不僅是在地學生、居民消夜聚餐的首選，也是外地客來逢甲必朝聖地。但9/20、9/21，消費者不必到逢甲，也能吃到美味串燒。激旨燒鳥宣布快閃烏日高鐵站旁「台灣美食嘉年華」巡迴活動，備貨兩千串，迎接消費者報復性吃肉！

▲最強創意串燒激旨燒鳥9/20、9/21快閃烏日展覽館的台灣美食嘉年華。（圖／記者游瓊華攝）

▲最強創意串燒激旨燒鳥9/20、9/21快閃烏日展覽館的台灣美食嘉年華。

鮮少有快閃活動的激旨燒鳥指出，攤位位在舞台正前方，這次每日備貨一千串供現場民眾購買，包括店內最熱銷的豬肉鳳梨串燒、豬肉糯米腸串燒等品項，且店內鮮少有折扣，但這次配合活動多種組合串燒都有優惠價，此外，現場也提供中秋禮盒並享有展場折扣，1盒265元、2盒500元優惠。

▲最強創意串燒激旨燒鳥9/20、9/21快閃烏日展覽館的台灣美食嘉年華。（圖／記者游瓊華攝）

▲最強創意串燒激旨燒鳥曾創下單日賣出2300串紀錄。

由經濟部商業司主辦的「台灣美食嘉年華」，集合了排隊佳餚美飲、百年傳承伴手禮及Taiwan No.1的串燒、滷肉飯等60家特色美食好物，除了全台最華麗的創意串燒激旨燒鳥之外，還有賣到斷貨的林聰明沙鍋魚頭、石研室月月見香腸飯及囝仔郎肉粥鮮蚵滷肉飯，台中夜市必吃的炳叔烤玉米，像極了愛情滋味的辛發亭蜜豆冰、甲文青半熟檸檬青及布萊恩媚娘紅茶等，讓你一次嚐進百種幸福滋味。

▲最強創意串燒激旨燒鳥9/20、9/21快閃烏日展覽館的台灣美食嘉年華。（圖／記者游瓊華攝）

▲最強創意串燒激旨燒鳥9/20、9/21快閃烏日展覽館的台灣美食嘉年華。

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