東海氣爆一家3口殞命！妻同事曝「老公不定時炸彈」：常喊同歸於盡

記者李忠憲、游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市龍井區新興路（東海商圈）一處住宅19日清晨發生嚴重氣爆，延燒6戶民宅，釀成4死1傷的悲劇！其中陳男一家3口葬身火窟，根據警消人員初步判定，起火點位於陳家，屋內2、3樓還擺有3桶瓦斯。陳妻同事透露，陳男是「不定時炸彈」，常常對妻子家暴，同事還多次陪同陳妻前往警局報案。

▲東海商圈一處住宅19日清晨發生氣爆，釀成4死1傷的慘劇。（圖／記者李忠憲攝）

氣爆發生於19日凌晨，突然一聲「碰」巨響，嚇壞附近住戶，氣爆過後火球直接衝向對向，造成一共6戶民宅起火燃燒，其中12號的73歲吳姓老房東因不良於行葬身火窟，11號的42歲陳姓男子、37歲陳妻、8歲陳姓男童一家3口也命喪火場之中。

▲台中東海商圈氣爆瞬間畫面曝光。（圖／民眾提供）

根據警消初步調查，發現陳家廚房位於1樓，但2、3樓卻放有3個桶裝瓦斯，初步懷疑陳家就是起火點。與陳妻非常要好的2名同事得知消息後，連忙趕到現場，一見現場滿目瘡痍心都涼了。

女同事表示，陳妻曾向她透露，因為洗澡的關係需要用到瓦斯桶，時常要一個人扛著10公斤瓦斯桶上樓，非常辛苦，通常樓上也會擺有預備的一桶瓦斯，以免洗到沒瓦斯沒人幫忙換。她透露，自己不常去陳妻家，因為「知道她老公是那種人」，去的話也是去一樓，不會上樓。

男同事則透露，陳男是一顆「不定時炸彈」，常常對陳妻家暴、冷暴力，「我們陪她報案好幾次了」，陳男更常常因金錢問題跟妻子喊「同歸於盡」，除了失業啃老外，因父母很疼孫子，常常要陳妻去跟父母要錢。

▲與陳妻很要好的同事爆料，陳男會對妻子家暴 。（圖／記者李忠憲攝）

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