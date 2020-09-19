1家3口遭火噬！屍體旁20kg瓦斯桶已打開　警曝：屋主曾跟前妻吵架

▲台中東海商圈氣爆瞬間畫面曝光。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中東海商圈19日發生一起嚴重氣爆案，釀成4死1傷的慘劇！這起案件造成陳姓一家三口一同命喪火窟，消防人員事後在現場發現3桶瓦斯，而其中2桶則是在陳姓男子身旁被發現，且瓦斯開關呈現開啟狀態。對此，警方初步調查發現，氣爆發生前，陳男與前妻曾發生爭吵，目前正在調查氣爆原因是否為人為，或是意外事件。

這起事故發生在19日凌晨，氣爆地點位於龍井區新興路的一棟出租大樓，氣爆後火球直接衝到對向，造成6戶民宅起火燃燒、4死一傷，而死者身分為，12號死者73歲吳先生（2F房間）是房東，不良於行。11號42歲陳先生（樓梯上來通道）、37歳蔣小姐（前面陽台）、8歲陳姓男童（前面房間）一家三口，都在3F被發現。

據了解，陳男與前妻過去曾因為孩子教養問題發生爭執，陳男還因此動手打了前妻，前妻一氣之下到醫院驗傷，並通報家暴，但當社工人員進一步追蹤時，前妻則表示，已與陳男修復關係，社工人員因此認為暴力風險降低，在提供相關諮詢後，並未開案。

陳男一家三口在19日的這場氣爆同喪火窟，家屬接獲噩耗趕抵現場，當場哭到癱軟。然而，消防人員事後調查初步認定起火點為陳宅，另外也發現陳男屋內有3桶瓦斯，1桶10公斤放置在2樓，另外兩桶，分別10公斤、20公斤則放在3樓，且就在陳男陳屍位置的旁邊，而並非浴室或是廚房旁，另外20公斤的瓦斯桶是呈現開啟狀態。

此外，警方初步調查也發現，在氣爆前，陳男曾與前妻發生爭執，而其前妻弟弟還打算前來探視，並排解糾紛，沒想到就發生事情，而目前警方正在調查氣爆原因是否人為或是意外。

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