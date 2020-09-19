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2020年《時代》百大人物　蔡英文以「台灣總統」入圍讀者票選

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▲蔡英文曾於2016年獲選時代百大影響力人物。（圖／翻攝自時代雜誌）

▲蔡英文曾於2016年獲選時代百大影響力人物。（圖／翻攝自時代雜誌）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國時代《時代》雜誌（TIME）18日公布了2020年風雲人物入圍名單，其中在「讀者票選」的項目中，由香港眾志主席羅冠聰以3.8％的支持率奪得第一。總統蔡英文也「台灣總統」的身分入圍該獎項，這也是她繼2016年獲選為百大影響力人物後再一次入圍。至於在風雲人物入圍名單的編輯評選項目，則將於22日公布。

時代雜誌在文內指出，羅冠聰是前香港眾志主席，也是香港史上最年輕立法會議員，作為香港民主運動領袖之一，在香港國安法生效後，逃離香港至英國，在本次470萬讀者票選中獲得第一名，這也是繼去年「香港示威者」後，再度由香港人拿下讀者票選第一名。

在「讀者票選」的項目中，除了羅冠聰與蔡英文外，榜單上還可以看見俄羅斯總統普丁、知名歌手泰勒絲、FB創始人馬克·祖克柏、北韓最高領導人金正恩、紐約州州長安德魯·古莫（Andrew Cuomo）、瑞典氣候活動家格蕾塔·童貝里（Greta Thunberg）等。

《時代》雜誌的風雲人物榜單首次出現於1999年，當時的榜單旨在票選出在20世紀最有影響力的100位人物，並自2004年後，開始每年一次的評選。許多人都會誤以為，對於上榜的人來說這是一項殊榮，但官方曾特別強調，該榜單只選擇有影響力的人物，而不論這種影響是在好的方面還是不好的方面。

入圍者可分為領袖與革命者（Leaders & Revolutionaries）、建設者與巨人（Builders & Titans）、藝術家與演藝人員（Artists & Entertainers）、科學家與思想家（Scientists & Thinkers）及英雄與時代象徵（Heroes & Icons）這五類，而每一類約略各選出20人，組成當年的入圍名單。

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