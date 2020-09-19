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手機就是電子錢包！中華電信Hami Pay吸引逾百人下載搶體驗

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▲▼東森好朋友Chill生活節-中華電信。（圖／記者張一中攝）

▲民眾加入Hami Pay行列，體驗數位支付的便利性。（圖／記者張一中攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

中華電信19日參與《ETtoday新聞雲》舉辦的「東森好朋友Chill生活節」，現場「Hami Pay」3大攤位人氣爆棚，不少人都想體驗看看數位支付「Hami Pay」，感受手機就是電子錢包，「嗶」一下秒速結帳的便利性，以及Hami Point的超值贈點；而活動當天還安排了玩闖關拿好禮、一日閃購獨享回饋，按照指示完成任務就能喝冰涼飲料、玩扭蛋機帶走超商禮物卡，各項好康吸引逾百人前往參與，手機直接拿出來下載App註冊加入Hami Pay行列。

行動裝置雖然普及，仍有很多人尚未體驗到數位支付帶來方便性，現在只要下載中華電信Hami Pay，綁定好經常使用的信用卡或電子票證，以後出門只要帶一支手機，買飲料、零食或任何東西甚至搭乘公車、捷運，只要出示畫面掃碼即可輕鬆付款，一秒迅速結帳，不用站在櫃台前慌忙翻皮夾找錢，節省付錢時間。此外，指定消費還可賺Hami Point，1點等於1元，除了可以折抵Hami市集消費，也可以拿來繳中華電信帳單，還能兌換4大超商、家樂福等通路的購物金。

▲▼東森好朋友Chill生活節-中華電信。（圖／記者張一中攝）

▲▼東森好朋友Chill生活節-中華電信。（圖／記者張一中攝）

▲中華電信「Hami Pay」攤位好玩又可以拿好康，一整天人潮不間斷。

▲▼東森好朋友Chill生活節-中華電信。（圖／記者張一中攝）

▲中華電信參加ETtoday 「東森好朋友Chill生活節」，玩闖關可獲得清涼實用的摺疊扇及Hami Point 25點數序號卡。

▲▼東森好朋友Chill生活節-中華電信。（圖／記者張一中攝）

▲下載Hami Pay並綁定好悠遊卡後，立即在販賣機前體驗嗶一下買飲料的方便性。

▲▼東森好朋友Chill生活節-中華電信。（圖／記者張一中攝）

▲▼東森好朋友Chill生活節-中華電信。（圖／記者張一中攝）

▲來到Hami市集攤位，只要出示手機登入Hami 市集的畫面，就可以玩一次扭蛋機，且人人有獎。另外還有「一日閃購」活動，指定商品獨享 Hami Point 5%回饋無上限，在訂單備註輸入「Chill生活節」再享Hami Point 2%回饋，限定好康吸引不少人體驗。

中華電信點數支付辦公室主任徐祖詒表示，Hami Pay 是台灣目前唯一整合悠遊卡、一卡通、iCash等電子票證以及信用卡雙感應支付的錢包工具，為感謝Hami Pay用戶長期支持，並號召更多新客戶下載使用，中華電信在第4季將推出Hami Pay悠遊聯名卡回饋活動，只要綁定中國信託悠遊聯名卡，信用卡感應支付和悠遊卡自動加值的消費金額都能享5% Hami Point回饋。

▲▼東森好朋友Chill生活節-中華電信。（圖／記者張一中攝）

▲中華電信點數支付辦公室主任徐祖詒。

▲▼東森好朋友Chill生活節-中華電信。（圖／記者張一中攝）

▲Hami Pay不只是方便的支付工具，購物還能拿到Hami Point回饋。

徐祖詒提到，Hami Point是中華電信回饋客戶的點數機制，凡是購買中華電信的產品服務例如HiNet光世代、或是參加中華電信的活動例如e化帳單、中華電信行動VIP客戶，都會獲得Hami Point；會員可以用Hami Point儲值繳納中華電信帳單、也可以在Hami Pay App上兌換4大超商的商品卡、咖啡，或是兌換漢堡、咖哩豬排套餐。

為了讓Hami Point兌換更多超值優惠且優質的商品，中華電信在7月推出了Hami市集，裡面匯集了超過5,000種商品，且商品數持續增加中，讓會員知道更多台灣的好商品，越來越喜歡Hami Point。對於還沒下載Hami Pay App的朋友，中華電信歡迎大家趕快加入，一起拿回饋、享優惠，已經是會員的人，則是一定要關注第4季的回饋活動，手邊有中信悠遊聯名卡建議趕快綁定，從10/1起使用信用卡付款及悠遊卡自動加值，除了有5%優惠，另有新卡首刷禮可以拿。

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