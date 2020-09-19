名模辣媽倪雅倫現身東森好朋友Chill生活節！荷卡廚坊試手氣、為愛女學做元本山飯糰

名模倪雅倫現身東森好朋友Chill生活節元本山手作學堂，為愛女學做飯糰。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森好朋友CHILL生活節現場眾多攤位與雲友同樂，不僅一整天有得吃有得玩，還有戶外料理學堂，知識含金量爆棚！這次元本山手作教室還邀請到超仙的名模辣媽倪雅倫到場，向布魯媽媽學習0廚藝也能完成美味飯糰，倪雅倫更自爆名模的秘密，開心分享自己平時就愛吃荷卡廚坊，難得有機會見到名模，高挑的身材讓現場參與課程的大小朋友忍不住驚呼：「她好高」、「名模氣場強大」！

▲元本山手作學堂用海苔超值包，讓大小朋友一起學做兩種口味飯糰。

因應東森好朋友CHILL生活節戶外場地適合野餐的特性，布魯媽媽為報名參與元本山手作教室的大小朋友，精心準備了不辣的「打拋豬」、「堅果起司」兩種不同口味的食材，搭配元本山海苔就能方便又快速的製作成三角海苔飯糰，爸媽學會以後就能輕鬆變化口味滿足小朋友野餐需求。

▲布魯媽媽教大家用元本山海苔超值包快速製作飯糰，外出攜帶超方便，隨時都能出發野餐。

倪雅倫笑稱自己真的從沒想過可以DIY製作三角飯糰，看起來結構頗複雜，原來製作起來比想像中簡單，以後在家就能常常動手做給寶貝女兒吃！布魯媽媽說，這全多虧元本山貼心設計的組合，一整包覆有12張海苔、三角壽司器及完成飯糰的貼紙，在家就能輕鬆陪伴孩子一起動手做出像便利商店賣的三角飯糰，只要在米飯中加入喜歡的食材，野餐前快速準備就能出門，外出攜帶超方便！而且聯華食品還很貼心的在外包裝上附有安心履歷，只要用手機掃描即時查訊系統，就可以了解手上食品的相關資訊，例如追溯產品原物料內容、生產資訊、品質檢驗…等，維護每個消費者的食品安全健康，成為幸福健康的靠山！

▲倪雅倫分享自己平時就愛吃荷卡廚坊解嘴饞。

一旁的荷卡廚坊更是一整天都大排長龍，只要雲友按讚「Chef HöKA 荷卡廚坊」FB官方粉絲團、在攤位拍照上傳貼文並Hashtag #荷卡廚坊 #好朋友Chill生活節就參與荷卡轉圈圈轉盤遊戲1次，9/30前將加碼再抽出荷卡廚坊乙箱！超好康的活動讓倪雅倫也想試試手氣，雖然只中1杯，但關主超大方直接讓她一次能把經典南瓜、巧達海鮮、田園玉米3種口味通通帶回家，讓倪雅倫樂得分享自己本身就是荷卡廚坊鐵粉，因為荷卡廚房採非油炸麵體，口味吃起來清爽又美味，拿來當下午茶解嘴饞完全無負擔！

東森好朋友CHILL生活節9/19在美堤碼頭舉行，活動從早上11點嗨到晚上6點，現場不僅有眾多好吃好玩的攤位，到處逛逛參與體驗保證滿載而歸，主舞台還有眾多偶像明星超強卡司接力演唱直到太陽下山，邀請大家把握難得的好天氣，揪三五好友走出戶外散散心，躺在草地上野餐，邊聽音樂邊吃點心，享受超Chill的秋日午後時光。