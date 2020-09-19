　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

名模辣媽倪雅倫現身東森好朋友Chill生活節！荷卡廚坊試手氣、為愛女學做元本山飯糰

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼2020東森好朋友生活節 我的餐盤 荷卡廚坊。（圖／記者屠惠剛攝）

名模倪雅倫現身東森好朋友Chill生活節元本山手作學堂，為愛女學做飯糰。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森好朋友CHILL生活節現場眾多攤位與雲友同樂，不僅一整天有得吃有得玩，還有戶外料理學堂，知識含金量爆棚！這次元本山手作教室還邀請到超仙的名模辣媽倪雅倫到場，向布魯媽媽學習0廚藝也能完成美味飯糰，倪雅倫更自爆名模的秘密，開心分享自己平時就愛吃荷卡廚坊，難得有機會見到名模，高挑的身材讓現場參與課程的大小朋友忍不住驚呼：「她好高」、「名模氣場強大」！

▲▼2020東森好朋友生活節 我的餐盤 荷卡廚坊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲元本山手作學堂用海苔超值包，讓大小朋友一起學做兩種口味飯糰。

▲▼2020東森好朋友生活節 我的餐盤 荷卡廚坊。（圖／記者屠惠剛攝）

因應東森好朋友CHILL生活節戶外場地適合野餐的特性，布魯媽媽為報名參與元本山手作教室的大小朋友，精心準備了不辣的「打拋豬」、「堅果起司」兩種不同口味的食材，搭配元本山海苔就能方便又快速的製作成三角海苔飯糰，爸媽學會以後就能輕鬆變化口味滿足小朋友野餐需求。

▲▼2020東森好朋友生活節 我的餐盤 荷卡廚坊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲布魯媽媽教大家用元本山海苔超值包快速製作飯糰，外出攜帶超方便，隨時都能出發野餐。

倪雅倫笑稱自己真的從沒想過可以DIY製作三角飯糰，看起來結構頗複雜，原來製作起來比想像中簡單，以後在家就能常常動手做給寶貝女兒吃！布魯媽媽說，這全多虧元本山貼心設計的組合，一整包覆有12張海苔、三角壽司器及完成飯糰的貼紙，在家就能輕鬆陪伴孩子一起動手做出像便利商店賣的三角飯糰，只要在米飯中加入喜歡的食材，野餐前快速準備就能出門，外出攜帶超方便！而且聯華食品還很貼心的在外包裝上附有安心履歷，只要用手機掃描即時查訊系統，就可以了解手上食品的相關資訊，例如追溯產品原物料內容、生產資訊、品質檢驗…等，維護每個消費者的食品安全健康，成為幸福健康的靠山！

▲▼2020東森好朋友生活節 我的餐盤 荷卡廚坊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲倪雅倫分享自己平時就愛吃荷卡廚坊解嘴饞。

▲▼2020東森好朋友生活節 我的餐盤 荷卡廚坊 場景 寵物雲吉祥物東東 森森。（圖／記者屠惠剛攝）

一旁的荷卡廚坊更是一整天都大排長龍，只要雲友按讚「Chef HöKA 荷卡廚坊」FB官方粉絲團、在攤位拍照上傳貼文並Hashtag #荷卡廚坊 #好朋友Chill生活節就參與荷卡轉圈圈轉盤遊戲1次，9/30前將加碼再抽出荷卡廚坊乙箱！超好康的活動讓倪雅倫也想試試手氣，雖然只中1杯，但關主超大方直接讓她一次能把經典南瓜、巧達海鮮、田園玉米3種口味通通帶回家，讓倪雅倫樂得分享自己本身就是荷卡廚坊鐵粉，因為荷卡廚房採非油炸麵體，口味吃起來清爽又美味，拿來當下午茶解嘴饞完全無負擔！

▲▼2020東森好朋友生活節 我的餐盤 荷卡廚坊。（圖／記者屠惠剛攝）

東森好朋友CHILL生活節9/19在美堤碼頭舉行，活動從早上11點嗨到晚上6點，現場不僅有眾多好吃好玩的攤位，到處逛逛參與體驗保證滿載而歸，主舞台還有眾多偶像明星超強卡司接力演唱直到太陽下山，邀請大家把握難得的好天氣，揪三五好友走出戶外散散心，躺在草地上野餐，邊聽音樂邊吃點心，享受超Chill的秋日午後時光。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
小鬼爸「凝視兒子遺照」悲傷背影曝...惹人鼻酸
峮峮淚守10hrs黃鴻升靈堂！小鬼經紀人護送上車
重機跑完北宜下山「撞左轉車」…騎士噴飛無生命跡象
楊丞琳待小鬼靈堂2.5小時　低頭不發一語離開
北北基等16縣市大雨特報　防雷擊強陣風
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2020最Chill野餐盛事！盤點5大理由必參加「東森好朋友Chill生活節」

名模辣媽倪雅倫現身東森好朋友Chill生活節！荷卡廚坊試手氣、為愛女學做元本山飯糰

東森好朋友Chill生活節最美野餐佈置底家！利百代湧人潮　打卡打彈珠搶好禮

吃小磨坊美食拿好禮、免費暢飲MORE氣泡水！東森好朋友最Chill生活節超好玩

台啤限定口味消失2年終於回歸！「柚稚」暢飲滋味秋天才有　全家獨賣網友瘋搶

【廣編】舜間分子優酒機　讓新酒年份提升15年不是神話

獨家開賣「青花瓷醫用口罩」！愛買全台15間門市9/23限量販售

佳節送好禮、換季用好物　最夯選品給你滿滿idea

不只是住家，更是「招待所」　輕美式裝修融合公私領域

PS5預購開賣10秒內火速秒殺　PS4 Pro遊戲同捆組直降萬元有找

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

解放軍戰機「1hr現身台4空域」　陸外交部：以台制華死路一條！

名模辣媽倪雅倫現身東森好朋友Chill生活節！荷卡廚坊試手氣、為愛女學做元本山飯糰

東森好朋友Chill生活節最美野餐佈置底家！利百代湧人潮　打卡打彈珠搶好禮

吃小磨坊美食拿好禮、免費暢飲MORE氣泡水！東森好朋友最Chill生活節超好玩

台啤限定口味消失2年終於回歸！「柚稚」暢飲滋味秋天才有　全家獨賣網友瘋搶

【廣編】舜間分子優酒機　讓新酒年份提升15年不是神話

獨家開賣「青花瓷醫用口罩」！愛買全台15間門市9/23限量販售

佳節送好禮、換季用好物　最夯選品給你滿滿idea

不只是住家，更是「招待所」　輕美式裝修融合公私領域

PS5預購開賣10秒內火速秒殺　PS4 Pro遊戲同捆組直降萬元有找

【廣編】雀巢健康兒童計畫持續深耕校園　愛的「穀」勵身教　讓孩子們更健康

2020年《時代》百大人物　蔡英文以「台灣總統」入圍讀者票選

動力火車驚喜飆3首超級經典歌！　「現場超大尖叫聲」全場合唱嗨翻

當掉物品換酒喝！最潮「當舖酒吧」　蘆筍汁金髮妹尬酒超有台味

中職二軍／王勝偉開轟5打點、林智勝也轟　兄弟3轟大勝桃猿

千位粉絲8hr湧入靈堂「追思區一片花海」　淚送小鬼黃鴻升最後一程

人均收入低+兩岸關係緊張　惠譽：確認台灣評等「AA-」

中職／林泓育下次還會這樣站位　守備很單純只想觸殺跑者

徐巧芯批陳時中「真的失言」：難道長輩說喝符水治病也要推廣？

美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

楊祐寧停留小鬼靈堂半小時　3天前慟喊「今年夏天沒了聲也沒了色」

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

消費熱門新聞

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

泰奶控暴動！全家推泰泰厚奶霜淇淋

「青花瓷口罩」9/23愛買獨家開賣

好市多現回購搬貨潮網推高CP鷄精

美式賣場人氣尿布特價！網友揪囤貨

剩下7天！麥當勞3大夯品買1送1

台啤限定口味消失2年　今秋回歸

風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣是關鍵

網友眼尖：雪肌精不一樣了！

PS5預購開賣　10秒內火速秒殺

網友狂讚特A精華　熱賣原因出爐

味覺考驗＋狂喝氣泡水嗨玩生活節

肯德基新漢堡一次吃雙雞！限時5週開賣

更多熱門

相關新聞

好康滿手拿　東森嘉年華狂吸人氣

好康滿手拿　東森嘉年華狂吸人氣

在美堤河濱公園熱鬧登場的「東森好朋友Chill生活節」，吸引大批人潮前往參與，現場各式攤位也把握機會搶人氣拚商機，東森聯合旗下自營商品、自然美、東森購物網、草莓網、全球新連鎖打造「東森嘉年華」，不但有東森幣大放送，搬來多項遊樂設施讓大人小孩一起玩耍。

味覺考驗＋狂喝氣泡水嗨玩生活節

味覺考驗＋狂喝氣泡水嗨玩生活節

現在趕快來好朋友生活節　逛市集、聽音樂

現在趕快來好朋友生活節　逛市集、聽音樂

東森好朋友Chill生活節5必玩理由

東森好朋友Chill生活節5必玩理由

9/19東森生活節　逛利百代憶童年

9/19東森生活節　逛利百代憶童年

關鍵字：

2020東森好朋友生活節倪雅倫

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

峮峮來送男友小鬼最後一程了！

KID「低調待3小時」告別小鬼

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！

坤達「緊牽柯佳嬿」現身小鬼黃鴻升靈堂

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂！

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

峮峮「連續3天」堅持到靈堂陪小鬼！

楊銘威「黑T上的微笑」藏小鬼思念

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

小鬼妹妹悲赴靈堂！把哥哥遺照「換成手機桌面」

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

網瘋傳貌似女星「3分16秒不雅片」！

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面