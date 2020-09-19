藏壽司開盤價122元！她驚「漲價了」　網一看笑翻：嚇死了

▲藏壽司土城金城路店。（圖／記者姜國輝攝）

記者施怡妏／綜合報導

連鎖迴轉壽司店「亞洲藏壽司」（2754）於17日上櫃掛牌交易，開盤價為112元。一名女網友滑手機時，顯示一則新聞，標題寫著「藏壽司開盤價112元」，她誤以為是藏壽司漲價，仔細一看才發現，原來是股票開盤，貼文一出後，許多網友在底下笑翻。

元PO在「Dcard」發文，滑手機時剛好看到一則新聞，標題第一句寫著「藏壽司開盤價112元」，讓她震驚不已，看到關鍵字「盤」，以為藏壽司要漲價了，一盤漲到112元。仔細一看才發現，原來是股票開盤價，不是售價上漲，讓她哭笑不得直呼，「原來是股票開盤，跟我這個窮逼沒有關係啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友們在留言區意外討論起哪間壽司店好吃。（圖／記者黃士原攝）

貼文發出後，許多網友留言笑翻，「差點嚇死」、「一盤112日幣就算了，台幣誰會去吃啦」。網友們也意外討論起哪間壽司比較好吃，「藏壽司就吃牛肉烏龍麵跟蒜香鮭魚，但我還是推壽司郎」、「我覺得爭鮮比較好吃，但是藏壽司的茶碗蒸我可以」、「鮭魚還是爭鮮好吃，想吃多樣化選擇的壽司就去藏壽司」、「藏壽司是去吃扭蛋的啦」。

本站日前曾報導《跟預期差很大！藏壽司初上櫃開盤價112元 27萬價差縮水變6萬》，亞洲藏壽司17日上櫃掛牌交易，開盤價為112元，漲幅約103%，盤中最高來到120.5元，中籤的股民若在此價位賣出，等於一張現賺6.55萬元，但跟申購時動軋逾20萬元溢價有很大落差。