　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿公進店急消毒！錯拿「冰沙」當乾洗手...網全融化：太可愛啦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情爆發後，不少人都會注重手部清潔，也有許多店家會提供乾洗手或酒精供顧客使用。不過國外卻有名阿公本想進加油站服務處內找尋乾洗手，結果卻誤用了店內的冰沙機台，還認認真真地用冰沙反覆清潔雙手，逗趣烏龍畫面曝光後讓網友全笑翻，直呼「阿公太可愛了」。

據《太陽報》報導，近日一段監視器畫面在網路瘋傳，畫面中一名外國阿公加完油後，走入一旁服務處，四處查看像是在找尋乾洗手，但卻沒發現乾洗手就在斜前方，只是轉頭看向門口的冰沙機。

將冰沙機誤認成乾洗手的阿公立刻走上前，猶豫一陣子後，伸手按下紅色機器把柄盛接「乾洗手」，還勤奮地左搓右揉，將「乾洗手」塗滿雙手，直到服務人員見狀才趕忙上前阻止，原來阿公手上的「乾洗手」全是「覆盆莓口味」冰沙。

▲▼0

▲▼阿公進超市想找乾洗手清潔，卻誤用「冰沙」。阿公還不忘把「冰沙」搓一搓手。（圖／翻攝自YouTube／Old man uses Slush Puppy as hand sanitizer）

▲▼0

阿公用心防疫的可愛模樣也讓不少網友表示超可愛，有人稱讚阿公防疫意識很優秀，也有人表示心被阿公的萌舉動融化了，「他只是想做正確的事」、「他的手雖然被冰沙弄到稠稠的，但其實很乾淨，也融化了我」、「忍不住笑出來，真的太可愛啦」、「有點擔心阿公是不是精神狀況不好」、「為阿公祈禱」。目前尚不清楚該段影片是在哪裡拍攝的。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小鬼爸「凝視兒子遺照」悲傷背影曝...惹人鼻酸
峮峮淚守10hrs黃鴻升靈堂！小鬼經紀人護送上車
重機跑完北宜下山「撞左轉車」…騎士噴飛無生命跡象
楊丞琳待小鬼靈堂2.5小時　低頭不發一語離開
北北基等16縣市大雨特報　防雷擊強陣風
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

10歲童煮泡麵釀火災！為保護弟燒成重傷「昏迷5天」　母悲訴家境

德媒曝「中國侵台3種可能」！美國陷出兵困境　暗示核戰可能

婚約被取消氣炸！酗酒男藏刀上門　發狠「連捅未婚妻4下」奪命

阿公進店急消毒！錯拿「冰沙」當乾洗手...網全融化：太可愛啦

紐約州槍擊現場「悲痛哭喊」響徹街道！　目擊者驚恐：就像打越戰

「919平壤共同宣言」2周年！文在寅呼籲：北韓應遵守承諾

反擊封殺令！　彭博：TikTok「怒告美國政府」控川普越權

首登青瓦台！防彈少年團發表青年節演說　文在寅欲解決社會不公

快訊／紐約州百人派對爆大規模槍擊　至少16人中彈2人當場死亡

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

解放軍戰機「1hr現身台4空域」　陸外交部：以台制華死路一條！

美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

10歲童煮泡麵釀火災！為保護弟燒成重傷「昏迷5天」　母悲訴家境

德媒曝「中國侵台3種可能」！美國陷出兵困境　暗示核戰可能

婚約被取消氣炸！酗酒男藏刀上門　發狠「連捅未婚妻4下」奪命

阿公進店急消毒！錯拿「冰沙」當乾洗手...網全融化：太可愛啦

紐約州槍擊現場「悲痛哭喊」響徹街道！　目擊者驚恐：就像打越戰

「919平壤共同宣言」2周年！文在寅呼籲：北韓應遵守承諾

反擊封殺令！　彭博：TikTok「怒告美國政府」控川普越權

首登青瓦台！防彈少年團發表青年節演說　文在寅欲解決社會不公

快訊／紐約州百人派對爆大規模槍擊　至少16人中彈2人當場死亡

當掉物品換酒喝！最潮「當舖酒吧」　蘆筍汁金髮妹尬酒超有台味

中職二軍／王勝偉開轟5打點、林智勝也轟　兄弟3轟大勝桃猿

千位粉絲8hr湧入靈堂「追思區一片花海」　淚送小鬼黃鴻升最後一程

人均收入低+兩岸關係緊張　惠譽：確認台灣評等「AA-」

中職／林泓育下次還會這樣站位　守備很單純只想觸殺跑者

徐巧芯批陳時中「真的失言」：難道長輩說喝符水治病也要推廣？

美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

楊祐寧停留小鬼靈堂半小時　3天前慟喊「今年夏天沒了聲也沒了色」

狼人殺偶像「五堅情」引暴動　連飆6曲根本演唱會

10歲童煮泡麵釀火災！為保護弟燒成重傷「昏迷5天」　母悲訴家境

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

國際熱門新聞

紐約州百人派對爆槍擊　2死14傷

在男友面前遭前男友性侵！她怒咬爆睪丸還擊

柯拉克分享自己的新聞　釣出張雅琴回應

蓬佩奧嗆：北京明顯是軍事恫嚇

大學妹誤信「朋友」赴約　慘遭「11男逼輪番擦槍」墜樓亡

共機越海峽中線　美國防部：軍事迫台又一例

亡人節團聚　閃電劈下6死4傷

遭美禁止下載！TikTok聲明：對此深感失望

談心一整晚　女兒醒來驚見媽遺體

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

前男友爬床硬上！她一口咬掉蛋蛋

老闆退休豪送「3.7億」給員工！

繼父「60下連環毆」女孩頭腫成氣球慘死　母笑超爽

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

更多熱門

相關新聞

北京將放寬國際直航　每日千人

北京將放寬國際直航　每日千人

北京今天召開疫情防控新聞發布會，會上，北京市政府新聞發言人徐和建表示，北京將再適時考慮擴大直航國際航班數量和人員往來規模。今後，將根據情況，逐步恢復每日不超過4到5個國際航班，人員規模在1000人左右。

首見奔喪確診！50多歲本國女從日本返台染疫

首見奔喪確診！50多歲本國女從日本返台染疫

台灣輸出菲律賓6個案　台接觸者檢驗陰性

台灣輸出菲律賓6個案　台接觸者檢驗陰性

斷航6個月！俄羅斯宣布復飛莫斯科－南韓仁川

斷航6個月！俄羅斯宣布復飛莫斯科－南韓仁川

新增三例境外移入！來自菲律賓、緬甸、日本

新增三例境外移入！來自菲律賓、緬甸、日本

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎乾洗手消毒

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

峮峮來送男友小鬼最後一程了！

KID「低調待3小時」告別小鬼

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！

坤達「緊牽柯佳嬿」現身小鬼黃鴻升靈堂

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂！

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

峮峮「連續3天」堅持到靈堂陪小鬼！

楊銘威「黑T上的微笑」藏小鬼思念

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

小鬼妹妹悲赴靈堂！把哥哥遺照「換成手機桌面」

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

網瘋傳貌似女星「3分16秒不雅片」！

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面