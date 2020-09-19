阿公進店急消毒！錯拿「冰沙」當乾洗手...網全融化：太可愛啦

實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情爆發後，不少人都會注重手部清潔，也有許多店家會提供乾洗手或酒精供顧客使用。不過國外卻有名阿公本想進加油站服務處內找尋乾洗手，結果卻誤用了店內的冰沙機台，還認認真真地用冰沙反覆清潔雙手，逗趣烏龍畫面曝光後讓網友全笑翻，直呼「阿公太可愛了」。

據《太陽報》報導，近日一段監視器畫面在網路瘋傳，畫面中一名外國阿公加完油後，走入一旁服務處，四處查看像是在找尋乾洗手，但卻沒發現乾洗手就在斜前方，只是轉頭看向門口的冰沙機。

將冰沙機誤認成乾洗手的阿公立刻走上前，猶豫一陣子後，伸手按下紅色機器把柄盛接「乾洗手」，還勤奮地左搓右揉，將「乾洗手」塗滿雙手，直到服務人員見狀才趕忙上前阻止，原來阿公手上的「乾洗手」全是「覆盆莓口味」冰沙。

▲▼阿公進超市想找乾洗手清潔，卻誤用「冰沙」。阿公還不忘把「冰沙」搓一搓手。（圖／翻攝自YouTube／Old man uses Slush Puppy as hand sanitizer）



阿公用心防疫的可愛模樣也讓不少網友表示超可愛，有人稱讚阿公防疫意識很優秀，也有人表示心被阿公的萌舉動融化了，「他只是想做正確的事」、「他的手雖然被冰沙弄到稠稠的，但其實很乾淨，也融化了我」、「忍不住笑出來，真的太可愛啦」、「有點擔心阿公是不是精神狀況不好」、「為阿公祈禱」。目前尚不清楚該段影片是在哪裡拍攝的。