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運動中釋放壓力　「2020愛你愛你好心情~親子健走行！」登場

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▲台南市衛生局與大台南登山協會，在新營區南瀛綠都心公園至長勝營區辦理「2020愛你愛你好心情~親子健走行」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局與大台南登山協會，在新營區南瀛綠都心公園至長勝營區辦理「2020愛你愛你好心情~親子健走行」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局與大台南登山協會19日在新營區南瀛綠都心公園至長勝營區辦理「2020愛你愛你好心情~親子健走行」，活動報名踴躍，有450多人參加活動。

台南市衛生局指出，現代人各自忙碌，每個人生活生活壓力大、與家人同住但相處互動時間變少而疏離，影響每個人的心理健康，長久下來也衍生更多的家庭問題；所以多多利用時間親子互動，善用方式拉近彼此距離，互動減壓有很多種方式，其中健走是最棒的、最經濟、健康減壓方法，走路可以刺激我們的大腦分泌ß-腦內啡，一種可以提振心情使人產生愉快感覺的「快樂嗎啡」。

▲台南市衛生局與大台南登山協會，在新營區南瀛綠都心公園至長勝營區辦理「2020愛你愛你好心情~親子健走行」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研究顯示，多走路對於釋放壓力、消除緊張和疲勞有很大的功效，讓我們感到神清氣爽，不再焦躁。健走姿勢有撇步:抬頭挺胸，以腳跟先接觸地面，然後全腳掌著地，再由腳尖離開地面，與地面平行，兩眼直視前方，肩膀向後向下放鬆，胸部上提，腹部收緊保持自然的骨盤位置。平常走路時可以用自己比較舒服的方式，但把走路當運動時要特別注意正確的走路方法，剛開始以走路為運動時，一天可以走30到40分鐘，習慣之後再逐漸延長時間為佳。

世界衛生組織WHO訂每年9月10日為「世界自殺防治日」、10月10日為「世界心理健康日」，台南市政府及衛生局相當重視市民心理健康，每年9月10日至10月10日期間訂為本市「心理健康月」，期間結合各局處、醫療院所、民間單位，透過心理健康促進宣導與活動，倡議市民朋友一起來關注心理健康，培養健康促進生活型態，關心自己也關心周遭親友，提升其對生命危機的辨識與資源應用轉介，進而達到心理健康促進目的。

▲台南市衛生局與大台南登山協會，在新營區南瀛綠都心公園至長勝營區辦理「2020愛你愛你好心情~親子健走行」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2020愛你愛你好心情~親子健走行」活動，在衛生局局長許以霖、理事長曾火上帶領現場健走者一起完成暖身健康操，由新營區南瀛綠都心公園少年街廣場起點，長勝營區為中途休息補給站，途中設有闖關補給站，主要給健走民眾加油打氣、補充飲水及能量等。

▲台南市衛生局與大台南登山協會，在新營區南瀛綠都心公園至長勝營區辦理「2020愛你愛你好心情~親子健走行」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

沿路亦有衛生局人員及大台南登山協會夥伴們駐點與指引服務，大家帶著「好心情」迎接每一路線，微風吹來讓人心曠神怡，返回終點大家神清氣爽交回闖關卡，帶著快樂心情領取紀念品及摸彩（2台腳踏車等），使健走者獲得滿滿回憶及求助資訊，讓活動在充滿「快樂好心情」的氛圍下圓滿結束。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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