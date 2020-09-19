哭聲門外都聽見！東海氣爆1家3口喪命　家屬見屍崩潰：我的孫子啊

記者李忠憲、唐詠絮、陳韻如／台中報導

台中東海商圈19日一場嚴重氣爆，釀成4死1傷悲劇！其中陳姓男子一家三口全命喪火窟，讓家屬難以接受。檢察官19日下午赴殯儀館相驗，而陳男父親也一同入內，但他進入相驗室前就雙腳癱軟，需要人攙扶，而當見到3人遺體，就當場痛哭失聲，「唉唷！我的孫子啊！」場面令人鼻酸。

▲東海氣爆，陳男一家三口喪命，父親殯儀館哭到癱軟。（圖／記者唐詠絮攝）

氣爆發生於19日凌晨，「碰」的一聲巨響後起火燃燒，嚇壞附近住戶，而氣爆當下火球直接衝向對向，火勢一發不可收拾，一共延燒了6戶民宅，造成其中12號的73歲吳姓老房東因不良於行葬身火窟，11號的42歲陳姓男子、37歲陳妻、8歲陳姓男童一家3口也命喪火場之中。

面對突如其來的噩耗，陳男父親難以接受，數度在現場哭癱，而下午檢察官進行相驗，陳父也到現場陪同，但當他準備進到相驗室前，再度雙腳癱軟，數度跪倒在地，而當見到3人遺體時，當場痛哭失聲喊到，「唉唷！我的孫子啊！」讓在場所有人忍不住鼻酸。

此外，消防人員調查初步認定起火點為陳宅，另外也發現陳男屋內有3桶瓦斯，1桶10公斤放置在2樓，另外兩桶，分別10公斤、20公斤則放在3樓，且就在陳男陳屍位置的旁邊，而並非浴室或是廚房旁，另外20公斤的瓦斯桶是呈現開啟狀態，而警方也查出，在氣爆前，陳男曾與前妻發生爭執，而前舅子還打算前來探視，並排解糾紛，沒想到就發生事情，目前警方正在調查氣爆原因是否人為或是意外。

▲災後現場一片狼藉。（圖／記者李忠憲攝）

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