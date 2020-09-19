東海氣爆奪走兒孫媳3命！阿嬤見一片焦黑癱軟流淚：只能幫忙念經了

▲東海氣爆奪走兒子、媳婦、孫子3條性命，陳家阿嬤趕到現場心碎。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市龍井區新興路（東海商圈）一處出租大樓19日清晨發生氣爆，當時爆炸威力猛烈，火球直接衝到對向，導致6戶民宅起火燃燒，釀成4死1傷的慘劇！4死中有3人是陳姓一家三口，陳家阿嬤得知消息後，悲痛趕往現場，傷心地坐在一旁，心碎表示，「我只能幫忙念經」，台中市長盧秀燕看到這幕，連忙安慰「一定要保重」！

清晨一場氣爆奪走4條人命，盧秀燕得知消息後連忙趕往現場查看情況。一名房客回憶事發經過表示，19日清晨他聽到「碰」一聲巨響，接著就接到房東阿嬤通知「發生火警」，他急忙從套房中奪門而出避難，所幸房東阿嬤有即時通知，他才沒有淪為火場中的一具焦屍。

▲▼東海商圈19日清晨發生氣爆，共奪走4條性命。（圖／記者李忠憲攝，下同）

而4名死者中，其中3人是陳姓一家3口，陳家阿嬤得知42歲兒子、37歲兒媳、8歲孫子全都命喪3樓火海之中，隨即趕往現場，見出租大樓的一片焦黑慘況，瞬間心碎哭到癱軟。盧秀燕見狀上前慰問擁抱，陳家阿嬤神情哀戚地表示，「我只能幫忙念經迴向了」，畫面令人鼻酸。

針對這起事件，盧秀燕也承諾，將請火調人員釐清氣爆原因，還家屬一個公道，另會協助安排現階段的住宿，請家屬不用擔心，同時發放慰問金，希望能協助家屬渡過難關。

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