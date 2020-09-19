廚房在1樓…屋內2、3樓卻放3桶瓦斯！消防疑「氣爆原因不單純」

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▲東海商圈氣爆，陳姓一家三口家中放3桶瓦斯，消防人員懷疑氣爆原因不單純。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中東海商圈19日發生一起嚴重氣爆案，釀成4死1傷的慘劇！其中陳姓男子一家三口葬身住處，目前消防人員初步懷疑此處就是起火點。據了解，事發當下突然傳出巨大的爆炸聲響，接著就起火燃燒，而消防人員事後在該民宅內的2、3樓發現3個桶裝瓦斯桶，但怪異的是，民宅廚房位於1樓，瓦斯桶為何會放置其他樓層，仍有待釐清。

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這起事故發生在19日凌晨，氣爆地點位於龍井區新興路的一棟出租大樓，氣爆後火球直接衝到對向，造成6戶民宅起火燃燒、4死一傷，而死者身分為，12號死者73歲吳先生（2F房間）是房東，不良於行。11號42歲陳先生（樓梯上來通道）丶37歳蔣小姐（前面陽台）丶8歲陳姓男童（前面房間）一家三口，都3F。

▲東海商圈氣爆釀四死，災後現場一片狼藉。（圖／記者李忠憲攝）

現場一對幸運逃生的姐弟回想爆炸瞬間，說聽到一陣巨響，而且整個床鋪都已經塌掉，往窗戶看一下全傻，因為街道上火一直在燒，而且爆炸聲音很大、馬路上很多碎玻璃。

消防人員初步懷疑，陳姓男子的住宅為起火點，而怪異的是，陳男住家中放有3桶瓦斯，1桶放置2樓、2桶放置3樓，但民宅內廚房位於1樓，瓦斯桶為何會放至其他樓層，仍有待釐清。

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