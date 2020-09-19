東海氣爆！夫妻7月離婚仍同住　1家3口同喪火窟…父見市長腿軟跪地

▲東海氣爆，一家三口命喪火窟，家屬現場哭癱。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中東海商圈19日發生一起嚴重氣爆案，釀成4死1傷的慘劇，而住在11號的陳姓男子一家3口全部命喪火窟，家屬接獲消息後趕到現場當場哭癱，其中陳男父親見到市長盧秀燕到場，頻頻鞠躬道謝，場面令人鼻酸。

這起事故發生在19日凌晨，氣爆地點位於龍井區新興路的一棟出租大樓，氣爆後火球直接衝到對向，造成6戶民宅起火燃燒、4死一傷，而死者身分為，12號死者73歲吳先生（2F房間）是房東，不良於行。11號42歲陳先生（樓梯上來通道）丶37歳蔣小姐（前面陽台）丶8歲陳姓男童（前面房間）一家三口，都3F。

▲氣爆現場宛如遭炸彈轟炸，畫面相當驚悚。（圖／記者鄧木卿攝）

事故發生後，11號陳男的父母立刻趕赴現場，而見到現場慘況當場哭到癱軟。此外，當盧秀燕趕到現場後，陳男父親神情哀傷頻頻鞠躬道謝，甚至一度跪倒在地，場面令人鼻酸。

據了解，陳男夫婦因小孩問題起爭執，並在7月間已辦理離婚，但仍同住在一起，孰料，卻遇上火劫，讓人不勝唏噓。

此外，陳男兒子就讀的學校19日正舉行班親會，而校方接獲消息後震驚不已，其中學務主任也立刻趕赴現場，而對於男童不幸讓命，學務主任不捨表示，男童目前小學二年級，平時個性乖巧、在校表現也相當優異，人緣也相當不錯，且非常有美術天分，深受老師及同學喜愛，如今卻與父母一同命喪火窟，也讓家屬及親友相當難以接受。

▲災後現場一片狼藉，而詳細事發原因仍有待調查釐清。（圖／記者李忠憲攝）

另外，由於災後現場宛如廢墟，房屋牆壁都禁不起強烈爆炸崩塌，停在路邊的汽車有難以倖免，爆炸威力之大感覺就像炸彈轟過一樣，而目前氣爆原因仍在調查當中，詳細案情也有待調查釐清。

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