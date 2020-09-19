看男友手機驚見「堂姐裸體照」！她崩潰：理由刷新三觀了

▲原PO看到男友手機存堂姊裸照後崩潰分手。（示意圖／取自Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

情侶間交往常會遇到許多困難，無論是外在因素誘惑，或是內在價值觀不合，都可能導致分手或爭吵一途。有名網友便在社群平台發文表示，某天看到男友手機中有奇怪調情對話，還有張長髮女的裸體照片，仔細一看，發現女方竟是男友的已婚堂姐，讓她傻眼直呼「到底該不該告訴堂姐老公」。

原PO在「靠北男友2.0」發文表示，自己和男友分分合合也已經交往7年，2月復合後，男友一直都表現很乖，去哪都會報備，但最近卻忽然手機不離身，感到奇怪的她便偷看了男友手機中的通訊軟體，竟發現男友和一個女生的曖昧對話，甚至出現女方長髮遮點的上半身裸照，讓原PO氣到發抖。

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仔細一看，照片中的裸女是男友已婚堂姐，因工作和丈夫一南一北，沒想到卻與男友有這種聯繫，原PO頓時覺得「是我三觀錯誤嗎？」找男友攤牌分手後，男友竟還幫堂姐緩頰，稱堂姐只是喝醉才傳裸照來，儲存起來只是為了以後方便嘲笑，並說是因為吵架才去台南找堂姐，也沒去幾次，讓原PO更傻眼，直呼「大半夜騙說你要睡覺，結果都是衝下去找她，說沒怎樣誰信啊？」並糾結是否該告知堂姐老公。

▲原PO糾結是否該告知堂姊老公。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

奇葩劇情也引發網友熱烈討論，紛紛回覆，「太扯啦⋯對方是堂姐！」、「亂倫嗎？太可怕了」、「真是愛情風雲變色劇」、「刷新我的三觀啊！」、「無奇不有欸，支持讓堂姐老公知道」、「這個時候就要想辦法，複製所有證據傳給自己，再全部拿給堂姐她老公看」、「弄一個群組把大家都放進去，然後傳到群組去」。