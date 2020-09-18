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AR巨獸出沒、體育館變時空旅行處理器！2020台灣設計展新竹開跑

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▲▼2020「台灣設計展」新竹開跑（圖／台灣設計研究院提供）

▲2020「台灣設計展」新竹開跑，體育館更變成一台巨大「城市終端機」，帶領民眾開啟一場跨越時空的旅行。（圖／台灣設計研究院提供）

記者林育綾／綜合報導

「2020台灣設計展」將於10/1至11日首度在新竹舉行！展覽以「Check in新竹-人來風」為主題，規劃一條2公里步行路徑串聯新竹公園、轉運站和新竹市舊城區，其中最吸睛的「新竹獸」將以巨型充氣裝置和AR擴增實境的方式，出沒在設計展2公里步行路徑上；體育館更變成一台巨大「城市終端機」，帶領民眾開啟一場跨越時空的旅行。

總策展人衍序規劃設計劉真蓉表示，新竹首度舉行的台灣設計展，是一座城市即展場的概念，發想「新竹獸」從新竹市區湧出來，為今年台灣設計展代言。邀請日目視覺藝術負責人陳普，以大型充氣裝置和AR技術，讓新竹獸以實體和虛擬的形式出沒在城市步行廊道，邀請民眾參觀設計展的同時，也一起來尋找新竹獸。

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▲▼2020「台灣設計展」新竹開跑（圖／台灣設計研究院提供）

▲以大型充氣裝置和AR技術，讓「新竹獸」以實體和虛擬的形式出沒在城市步行廊道。（圖／台灣設計研究院提供）

第一主展場「新竹公園」的6大展覽主題，包含劉真蓉策劃的「城市終端機」，將體育館變成一台巨大的處理器，帶領民眾開啟一場跨越時空的旅行；而由簡訊設計張志祺和偶然設計曾令理共同策劃的「超連結」集結阿滴、千千、Joeman等知名Youtuber，和觀眾分享科技對生活的影響。

「O循環設計展THE LOOP」由W春池計畫吳庭安，和究方社方序中共同策展，運用感應式風鈴引導觀眾前往新竹客家音樂人黃子軒主持的聲音循環電台，聆聽循環的聲音；「有種 新竹」由黑生起司陳如薇和楊志偉策劃，透過展覽呈現新竹人獨特的生活節奏感、生活態度，展館以生活物件展示新竹在地生活的各個特性。

「美感電域」科普特展，則由水越設計周育如、台電公司共同策劃，以全台最美變電箱作為傳遞科學、生活、環境美學的媒介，其中周育如也是「世界最美教科書」的策展人，展出台灣從清代、日治時期、現代民間出版等教科書變遷。

▲▼2020「台灣設計展」新竹開跑（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼「城市終端機」將體育館變成一台巨大的處理器，帶領民眾開啟一場跨越時空的旅行。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼2020「台灣設計展」新竹開跑（圖／台灣設計研究院提供）
 
第二主展場「新竹舊城區」是一座立體的「生活博物館Living Museum」，以美術館為起點，透過APP聽著神秘說書人的指引，6條城市旅遊路線，踏進老店體驗生活；結合5處古蹟展館，分別是新竹州圖書館「重啟，未來閱讀」、新竹市美術館「風城轉生站」、大同108「竹塹練功房」、新州屋「九降米粉道」和影像博物館「有樂電影院」，讓民眾一同體驗光影和閱讀，欣賞蓪草、螺鈿與玻璃等細緻工藝，走進親子電影院、米食快閃店，用自己的方式「Check in」新竹。
 
另外「新竹市美術館」戶外每晚6點開始有「光雕投影」，為明年的台灣燈會暖場，透過聲光科技營造出與白天截然不同的感官氛圍，邀請民眾一起夜遊設計展。

10月7日城市設計論壇邀請到新竹市長林智堅、基隆市長林右昌同台分享設計帶給城市的不凡改變；展期更安排「設計有本市」快閃市集及「新竹味市集」，為民眾帶來截然不同的市集體驗。同時，從新竹公園主展區到舊城區各定點之「城市擾動展演」，共安排了50場次的戲劇、雜耍、街頭表演、歌舞音樂演出，串連整座新竹城。

▲▼2020「台灣設計展」新竹開跑（圖／台灣設計研究院提供）

▲主展場「新竹舊城區」是一座立體的「生活博物館Living Museum」。（圖／台灣設計研究院提供）

【2020台灣設計展】展出資訊
展期：109年10月1日(四)至10月11日(日)，免費參觀
地點：新竹公園、轉運站和護城河舊城區
開放時間：平日與週日10：00-17：00、國定假日及週六10：00-20：00

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

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