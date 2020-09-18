90歲老爸堅持讓座！超MAN「1句話」根本暖男　網讚爆：最棒身教

▲高齡90歲的爸爸絕對很有資格使用博愛座。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

「博愛座就是給需要的人坐的」是許多人都知道的事情，但有一名高齡90歲的爸爸明明腳不好、年紀也大了，卻還起身讓座給背著嬰兒的媽媽以及另一名年邁的老太太。身為兒子的原PO表示，爸爸之所以會如此堅持讓坐，就是想落實「博愛」的意義，讓真正需要的人能夠在搭車途中坐著休息。

原PO在「爆怨公社」上發文表示，早上搭捷運時，他的老爸、老媽坐在博愛座，他則坐在鄰近的椅子上，忽然之間，他看到高齡90歲的爸爸忽然站起來，直到轉頭後才發現，原來是有個背著嬰兒的媽媽上車了，難怪「老爸就立刻站起來示意要讓位」。

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▲高齡90歲的爸爸堅持讓位給背著小孩的媽媽。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

而在回程路上，爸爸再次坐到博愛座，當他看到老太太上車後，又立刻起身讓座。原PO不解，「依你的年紀，你的腳又不好，你不用讓位啊！」不過爸爸則認為，「博愛座就是給需要的人坐的啊！我有位子也是別人沒坐我才有位子．別人尊敬我，我也要尊敬別人。」

原PO也補充道，其實老爸的身體確實不錯，平時生活也都可以自理，「只是還是會擔心他太過逞強，只能多注意了！」

▲高齡90歲的爸爸看起來很年輕。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友得知這樣的行為都覺得很感動，認為爸爸真正落實了「博愛」的意義，「你爸爸實在是太帥太年輕了」、「北北太棒了！最棒的身教」、「值得尊敬的長輩」、「智慧正向成長的老爸」、「您的父親令人敬佩」、「博愛座是給有需要的人這思維超讚的，不過90歲的老爸自己身體也要多注意才是」。