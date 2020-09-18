人妻揹女兒買飯…老闆娘脫口「破盤子！」　還笑著解釋無禮炸

▲原PO揹女兒買午餐，莫名其妙被老闆娘批「破盤子」。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

每個孩子都是爸媽心中的寶貝！一位媽咪在臉書《爆怨公社》表示，她揹著女兒去買午餐的時候，小吃店老闆娘看到小孩就好奇問「男生女生？」結果她一說「是妹妹」，對方突然回一句「破盤子！」最誇張的是，老闆不僅沒有制止老婆失禮的行為，還一起開批「寵物都比孩子寶貝」，讓網友也忍不住喊扯。

「剛剛碰到一件很傻眼的事！」這位人母文中表示，她揹著女兒去買午餐的時候，經過一間沒吃過的小吃店，就決定吃看看。付完錢等餐點時，老闆娘突然開口問「男生女生？」原PO就回答「是妹妹。」對方馬上回「破盤子！」

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這一句突如其來的批評讓原PO整個愣住，當下反應不過來，還來不及回話，老闆娘還面帶微笑地補一句說明「破盤子啦，女生就是破盤子！」證明自己不是口誤。女網友因為生病，也沒有想要跟對方起爭執，就回「現在孩子都是寶貝。」

▲老闆娘認為生女兒是「破盤子」，脫口而出讓網友都氣炸。（示意圖／pixabay）

這時，在一旁的老闆突然插嘴「家裡的老大人才是寶貝啦！」讓原PO忍不住沉默不說話，沒想到最後拿餐點的時候，老闆又補一句「寵物都比孩子寶貝。」超誇張的言論，讓人母在心中暴怒狂吼「當老娘今天破病吃素是不是，真的事出突然我來不及錄音。不然絕對讓你紅到倒店！！都什麼年代了還有這種歧視的言論？！」並貼出3張氣到脹紅臉、飆髒話的表情符號。

看到對話後，其他網友也不敢置信有如此沒禮貌的店家，紛紛氣炸開砲，「喔！這個有讓我氣到！是我就不買了」、「有兩個女兒的我感到相當火大」、「嘴巴也太臭了吧」、「X，我超想要破盤子的」、「這句話非常難聽」、「我會回她說『妳也是女的啊！』」、「這是很失德失敬的口語歧視，會不會聊天啊？」