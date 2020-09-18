關鍵4秒逃死劫！貨車闖入平交道　駕駛下車後「火車撞上」車身全毀

▲台鐵平交道事故，小貨車被火車撞上車身全毀。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局再傳事故，今早發生2511次新埔=通霄間平交道事故，經調閱監視器畫面發現，在平交道警示燈響起後4秒，小貨車即違規闖入。台鐵局表示，依法最高可罰駕駛9萬元，並吊扣駕照。

今日發生2511次新埔=通霄間平交道事故，救援單機09:02彰化開車，10:45進入現場，調車連掛2511次故障編組後11:49拉回通霄站，路線恢復雙線行駛，影響列13次、111分，12:00起台鐵局本部二級應變小組解除。

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台鐵局表示，經調監視器畫面發現，在07:31:03該平交道警示燈及警音即開始再作用(設備運作正常)，接著07:31:07小貨車違規闖入。70歲的貨車駕駛及時下車按下緊急鈕，幸運逃生。

▲▼台鐵今早發生平交道事故，所幸無人傷亡。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，依據道路交通管理處罰條例第54條，汽車駕駛人，駕車在鐵路平交道有下列情形之一者，處新臺幣一萬五千元以上、九萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

台鐵局表示，三大事項為違規，包括不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越。在無看守人員管理或無遮斷器、警鈴及閃光號誌設備之鐵路平交道，設有警告標誌或跳動路面，不依規定暫停，逕行通過。在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車。

台鐵局提醒，車輛行經鐵路平交道時，應確實遵守停、看、聽，於警報機未響起前，始可通過平交道等交通規則。萬一車輛在平交道上拋錨或因塞車卡住無法移動時、或發現有其他障礙物時，趕快使用平交道緊急按鈕。

▲▼台鐵強調，車輛卡在平交道時，應先按下緊急按鈕。（圖／台鐵提供）

台鐵局強調，車輛卡在平交道上時，有三大緊急做法，包括「按下緊急按鈕」，趕快按下平交道旁機柱上之紅色緊急按鈕。確認已啟動緊急按鈕，此時，緊急按鈕上的環狀亮燈會變成閃爍燈。

按鈕後800公尺外之五角形警告燈會點亮並旋轉以警告司機前方有狀況，應注意減速慢行。列車接近時，擴音機會以國語、台語、客語持續提醒你「火車快來了，請趕快離開平交道」。

另外可「移除障礙物」，儘速將車輛推離平交道，或將障礙物排除。若真的無法解決狀況，則需「快跑」，聽到警鈴響起時，趕快離開平交道。