北車大廳人潮爆量又沒戴口罩再惹議　林佳龍：要求同仁加強宣導

▲疫情爆發時，網友曾號召坐爆北車大廳。（圖／記者黃克翔攝）



記者賴文萱／台北報導

台鐵台北車站大廳是否開放民眾席地而坐曾引起巨大爭議，不過，在交通部長林佳龍表態力挺下重新恢復開放，然而近來又有民眾拍照PO上網表示，北車大廳人群爆量，且幾乎都沒戴口罩，恐成防疫破口，再度引起正反論戰。林佳龍今（16）日受訪時回應，會來了解狀況，也要求同仁要加強宣導，強調一定要維持社交距離，若不能維持就要戴口罩。

針對北車大廳開放民眾席地而坐議題，在近日又有網友拍下北車大廳人群爆量、且民眾大多未戴口罩的照片PO上網後，再度引發是否成為防疫破口熱議。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍上午被問及北車大廳現況表示，會來了解，並要求同仁加強宣導，強調一定要維持社交距離，若不能維持，就要戴口罩。

林佳龍說，秉持指揮中心規範，戴不戴口罩是以社交距離作為判斷、要求，呼籲每個人都要落實防疫新生活，內化個人衛生習慣管理。至於公共空間要不要強制戴口罩，他說，必須看實際上的情況，當人際接觸比較緊密的時候，就要維持社交距離。

林佳龍也指出，雙鐵目前提供乘客在適當社交距離前提下，可以用一些茶水或是點心，這都是考慮到一方面防疫優先，同時也讓大家生活上比較便利。



▲台北車站大廳新增「微笑地貼」。（圖／台鐵提供）

事實上，林佳龍6月受訪曾指出，北車大廳本來就是開放的公共空間，可由公民使用，旅客只要落實防疫新生活、維持社交距離、太近戴口罩的話，交通部不會禁止。

台鐵也因而在大廳上推出微笑地貼設計強調，公共空間可以多層次、多用途的使用，希望對大廳有各種想法的民眾，不論想或站或坐，或支持反對，都可以到這裡，在大廳內找到屬於自己的空間。

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